На Шацьких озерах збільшать кількість рятувальних постів





4 липня в Шацькій райдержадміністрації відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом голови Шацької райдержадміністрації Василя Голядинця - пише



Термінове засідання комісії відбулося у зв`язку із виникненням надзвичайної ситуації: 3 липня в озері Світязь (урочище Гряда)



Проінформувала про місце розташування 16-ти рятувальних постів та їх технічне забезпечення, роботу рятувальників, а також позначення безпечних територій буйками Наталія Борсук – секретар комісії, завідувач сектору оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення райдержадміністрації.



Вислухавши доповідача, керівник району, голова комісії Василь Голядинець дав доручення представникам певних служб провести повторну перевірку щодо цих об’єктів, а також роз`яснювальну роботу з власниками катамаранів та інших засобів для відпочинку щодо посилення безпеки відпочивальників. А також звернувся до голови Шацької селищної ради (ОТГ) Людмили Цевух щодо необхідності встановлення рятувальних постів на озерах Велике Чорне та Люцимер, де рятувальниками могли б працювати представники дитячої спортивної школи, пройшовши відповідне навчання. Це також стосується пляжів сіл Пульмо, Мельники та збільшення кількості рятувальних постів на центральному пляжі села Світязь.



Андрій Цвид, головний інспектор Шацького районного сектору ДСНС, звітуючи про роботу рятувальників, зазначив:



«У минулому році пройшли курси рятувальника та отримали посвідчення трирічної дії 37 осіб, а цього річ – 21 особа. Але чи працюють вони і де, відомо не про всіх. Більшість з них задіяні на відомчих рятувальних постах (пансіонаті «Шацькі озера», базі «Гарт» та інших). Кваліфікованих кадрів, як і раніше, не вистачає».



Про недостатню кількість рятувальників на базах відпочинку урочища «Гряда» повідомив й Іван Коваль, начальник КП «Будинкоуправління». На його думку, 9 рятувальників трьох постів (розміщені один від одного на відстані 300 метрів), не в змозі прослідкувати за відпочивальниками або ж змусити їх не перепливати за встановлені межі. В майбутньому покращити роботу рятувальників зможе наглядова вишка, яку щойно почали встановлювати.



«Перешкоджає безпечному відпочинку ще й той фактор, що представники влади та відповідних служб не мають права вплинути на власників баз стосовно питань безпечного відпочинку» – додав він на завершення.



Присутня на засіданні інспекторка з ювенальної превенції сектору превенції Шацького відділення поліції Людмила Гринь зауважила, що виїжджаючи на виклики, які стосуються загибелі дітей на воді, помітно, що бракує більше дій з боку рятувальників, а також відповідних інформаційних щитів.



«Підключіть усі свої сили та можливі ресурси, щоб якнайшвидше убезпечити відпочинок людей. Адже коли на воді виникають надзвичайні ситуації, внаслідок яких гинуть діти, діяти потрібно негайно» – наголосив на завершення засідання очільник району та попросив представників відповідних служб негайного інформувати його про виникнення надзвичайних ситуацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Шацького району, надзвичайники і поліція посилять заходи щодо безпечного відпочинку людей на водоймах.4 липня в Шацькій райдержадміністрації відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом голови Шацької райдержадміністрації Василя Голядинця - пише Район.Шацьк Термінове засідання комісії відбулося у зв`язку із виникненням надзвичайної ситуації: 3 липня в озері Світязь (урочище Гряда) втопилося двоє дітей Проінформувала про місце розташування 16-ти рятувальних постів та їх технічне забезпечення, роботу рятувальників, а також позначення безпечних територій буйками– секретар комісії, завідувач сектору оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення райдержадміністрації.Вислухавши доповідача, керівник району, голова комісіїдав доручення представникам певних служб провести повторну перевірку щодо цих об’єктів, а також роз`яснювальну роботу з власниками катамаранів та інших засобів для відпочинку щодо посилення безпеки відпочивальників. А також звернувся до голови Шацької селищної ради (ОТГ)щодо необхідності встановлення рятувальних постів на озерах Велике Чорне та Люцимер, де рятувальниками могли б працювати представники дитячої спортивної школи, пройшовши відповідне навчання. Це також стосується пляжів сіл Пульмо, Мельники та збільшення кількості рятувальних постів на центральному пляжі села Світязь., головний інспектор Шацького районного сектору ДСНС, звітуючи про роботу рятувальників, зазначив:«У минулому році пройшли курси рятувальника та отримали посвідчення трирічної дії 37 осіб, а цього річ – 21 особа. Але чи працюють вони і де, відомо не про всіх. Більшість з них задіяні на відомчих рятувальних постах (пансіонаті «Шацькі озера», базі «Гарт» та інших). Кваліфікованих кадрів, як і раніше, не вистачає».Про недостатню кількість рятувальників на базах відпочинку урочища «Гряда» повідомив й, начальник КП «Будинкоуправління». На його думку, 9 рятувальників трьох постів (розміщені один від одного на відстані 300 метрів), не в змозі прослідкувати за відпочивальниками або ж змусити їх не перепливати за встановлені межі. В майбутньому покращити роботу рятувальників зможе наглядова вишка, яку щойно почали встановлювати.«Перешкоджає безпечному відпочинку ще й той фактор, що представники влади та відповідних служб не мають права вплинути на власників баз стосовно питань безпечного відпочинку» – додав він на завершення.Присутня на засіданні інспекторка з ювенальної превенції сектору превенції Шацького відділення поліціїзауважила, що виїжджаючи на виклики, які стосуються загибелі дітей на воді, помітно, що бракує більше дій з боку рятувальників, а також відповідних інформаційних щитів.«Підключіть усі свої сили та можливі ресурси, щоб якнайшвидше убезпечити відпочинок людей. Адже коли на воді виникають надзвичайні ситуації, внаслідок яких гинуть діти, діяти потрібно негайно» – наголосив на завершення засідання очільник району та попросив представників відповідних служб негайного інформувати його про виникнення надзвичайних ситуацій.

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