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Втратив всі кінцівки, але ще добу боровся за життя: помер молодий боєць ООС

Втратив всі кінцівки, але ще добу боровся за життя: помер молодий боєць ООС
На фронті не вщухають обстріли. В суботу, 6 липня, на рідній Сумщині поховали 24-річного солдата 24-ї бригади Едуарда Лободу.

Напередодні під час однієї з операцій він підірвався на ворожій міні, втратив всі кінцівки, але ще добу боровся за життя - пишуть Факти.

Парамедик Афіна одна з перших надавала допомогу Едуарду, якого за лічені хвилини після підриву привезли побратими. Від вибуху міни йому відірвало всі кінцівки, травмувало грудну клітину, пошкодило очі. Медики пригадують – попри поранення, хлопець був при тямі та тримався мужньо поки військові лікарі проводили стабілізаційні дії для відправлення у госпіталь. Постійно жартував та заспокоював побратимів.

Смерть Едуарда стала шоком для всіх. Втративши всі кінцівки та кілька літрів крові, він боровся за своє життя майже добу.


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Теги: Едуард Лобода, міна, форнт, обстріл, смерть
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