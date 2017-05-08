Втратив всі кінцівки, але ще добу боровся за життя: помер молодий боєць ООС

Едуарда Лободу.



Напередодні під час однієї з операцій він підірвався на ворожій міні, втратив всі кінцівки, але ще добу боровся за життя - пишуть



Парамедик Афіна одна з перших надавала допомогу Едуарду, якого за лічені хвилини після підриву привезли побратими. Від вибуху міни йому відірвало всі кінцівки, травмувало грудну клітину, пошкодило очі. Медики пригадують – попри поранення, хлопець був при тямі та тримався мужньо поки військові лікарі проводили стабілізаційні дії для відправлення у госпіталь. Постійно жартував та заспокоював побратимів.



Смерть Едуарда стала шоком для всіх. Втративши всі кінцівки та кілька літрів крові, він боровся за своє життя майже добу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фронті не вщухають обстріли. В суботу, 6 липня, на рідній Сумщині поховали 24-річного солдата 24-ї бригадиНапередодні під час однієї з операцій він підірвався на ворожій міні, втратив всі кінцівки, але ще добу боровся за життя - пишуть Факти Парамедикодна з перших надавала допомогу Едуарду, якого за лічені хвилини після підриву привезли побратими. Від вибуху міни йому відірвало всі кінцівки, травмувало грудну клітину, пошкодило очі. Медики пригадують – попри поранення, хлопець був при тямі та тримався мужньо поки військові лікарі проводили стабілізаційні дії для відправлення у госпіталь. Постійно жартував та заспокоював побратимів.Смерть Едуарда стала шоком для всіх. Втративши всі кінцівки та кілька літрів крові, він боровся за своє життя майже добу.

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