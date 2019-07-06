У Дніпропетровській області зґвалтували та вбили 14-річну дівчинку
Сьогодні, 04:38
У Дніпропетровській області тиждень тому зникла 14-річна дівчинка. Її знайшли вбитою і зґвалтованою - пишуть Факти.
Місце вбивства показав сам затриманий гвалтівник – раніше судимий чоловік 1995 року народження. У вказаному ним місці під час проведення невідкладних слідчих дій був виявлений труп дитини.
– Дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиванням алкогольних напоїв, – розповів перший заступник голови Нацполіціі В’ячеслав Аброськін.
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Місце вбивства показав сам затриманий гвалтівник – раніше судимий чоловік 1995 року народження. У вказаному ним місці під час проведення невідкладних слідчих дій був виявлений труп дитини.
– Дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиванням алкогольних напоїв, – розповів перший заступник голови Нацполіціі В’ячеслав Аброськін.
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