вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де і за скільки у Луцьку можна придбати перші кавуни. ВІДЕО

Де і за скільки у Луцьку можна придбати перші кавуни. ВІДЕО
Стартував кавуновий сезон. На луцьких ринках вже можна знайти перші солодкі ягоди з Херсонщини.

Ціна скрізь майже однакова – від 10 гривень за кілограм. До кавунів лучани вже по трохи приглядаються. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Але купувати – не поспішають. Бо саме до перших кавунів у людей традиційно найсильніша недовіра. Переконати покупців можна лише одним способом: дати спробувати шматочок.

На Центральному ринку точок, де продають кавуни, ще небагато. Суттєво більше їх на так званій “Варшавці”. Продавець Руслан каже – торгує овочами та фруктами з півдня України вже не перший рік. Кавуни ж, які нині продає у Луцьку, до цього проїхали близько 1300 кілометрів з Херсонщини. Але у їх якості – впевнений.

Ціна в нього, такаж, як і в сусідів – 11 гривень за кілограм. Тож найбільший кавун обійдеться десь у 60 гривень.

Разом із кавунами продають вже й перші дині. Всі вони також із Херсонщини.

Але ціна, порівняно із кавунами, в рази вища – від 20 до 25 гривень за кілограм. Тож одна двокілограмова диня обходиться у майже таку ж ціну, як і п’ятикілограмовий кавун.

Та це лише початок баштанного сезону, тому з кожним днем ціна падатиме. До слова, цьогоріч фермери очікують на хороший врожай кавунів. Адже погода в південних областях була дуже сприятливою.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кавун, диня, ціна, сезон, ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де і за скільки у Луцьку можна придбати перші кавуни. ВІДЕО
Сьогодні, 08:28
На Шацьких озерах збільшать кількість рятувальних постів
Сьогодні, 07:27
Штормове попередження: у неділю в більшості областей − сильні дощі та грози
Сьогодні, 06:02
У Луцьку взялись за небезпечні тротуари
Сьогодні, 05:14
У Дніпропетровській області зґвалтували та вбили 14-річну дівчинку
Сьогодні, 04:38
Схожі новини
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
23 червень, 2018, 17:15
Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО
12 червень, 22:43
Після Великодня на луцьких ринках різко подешевшали овочі Після Великодня на луцьких ринках різко подешевшали овочі
30 квітень, 16:52
На Волині сало впало в ціні. ВІДЕО На Волині сало впало в ціні. ВІДЕО
17 лютий, 04:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і за скільки у Луцьку можна придбати перші кавуни. ВІДЕО
Сьогодні, 08:28
 0
На Шацьких озерах збільшать кількість рятувальних постів
Сьогодні, 07:27
 0
Штормове попередження: у неділю в більшості областей − сильні дощі та грози
Сьогодні, 06:02
 0
У Луцьку взялись за небезпечні тротуари
Сьогодні, 05:14
 0
У Дніпропетровській області зґвалтували та вбили 14-річну дівчинку
Сьогодні, 04:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿