Де і за скільки у Луцьку можна придбати перші кавуни. ВІДЕО





Ціна скрізь майже однакова – від 10 гривень за кілограм. До кавунів лучани вже по трохи приглядаються. Про це йдеться в сюжеті



Але купувати – не поспішають. Бо саме до перших кавунів у людей традиційно найсильніша недовіра. Переконати покупців можна лише одним способом: дати спробувати шматочок.



На Центральному ринку точок, де продають кавуни, ще небагато. Суттєво більше їх на так званій “Варшавці”. Продавець Руслан каже – торгує овочами та фруктами з півдня України вже не перший рік. Кавуни ж, які нині продає у Луцьку, до цього проїхали близько 1300 кілометрів з Херсонщини. Але у їх якості – впевнений.



Ціна в нього, такаж, як і в сусідів – 11 гривень за кілограм. Тож найбільший кавун обійдеться десь у 60 гривень.



Разом із кавунами продають вже й перші дині. Всі вони також із Херсонщини.



Але ціна, порівняно із кавунами, в рази вища – від 20 до 25 гривень за кілограм. Тож одна двокілограмова диня обходиться у майже таку ж ціну, як і п’ятикілограмовий кавун.



Та це лише початок баштанного сезону, тому з кожним днем ціна падатиме. До слова, цьогоріч фермери очікують на хороший врожай кавунів. Адже погода в південних областях була дуже сприятливою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стартував кавуновий сезон. На луцьких ринках вже можна знайти перші солодкі ягоди з Херсонщини.Ціна скрізь майже однакова – від 10 гривень за кілограм. До кавунів лучани вже по трохи приглядаються. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Але купувати – не поспішають. Бо саме до перших кавунів у людей традиційно найсильніша недовіра. Переконати покупців можна лише одним способом: дати спробувати шматочок.На Центральному ринку точок, де продають кавуни, ще небагато. Суттєво більше їх на так званій “Варшавці”. Продавецькаже – торгує овочами та фруктами з півдня України вже не перший рік. Кавуни ж, які нині продає у Луцьку, до цього проїхали близько 1300 кілометрів з Херсонщини. Але у їх якості – впевнений.Ціна в нього, такаж, як і в сусідів – 11 гривень за кілограм. Тож найбільший кавун обійдеться десь у 60 гривень.Разом із кавунами продають вже й перші дині. Всі вони також із Херсонщини.Але ціна, порівняно із кавунами, в рази вища – від 20 до 25 гривень за кілограм. Тож одна двокілограмова диня обходиться у майже таку ж ціну, як і п’ятикілограмовий кавун.Та це лише початок баштанного сезону, тому з кожним днем ціна падатиме. До слова, цьогоріч фермери очікують на хороший врожай кавунів. Адже погода в південних областях була дуже сприятливою.

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