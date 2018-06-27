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Штормове попередження: у неділю в більшості областей − сильні дощі та грози

Штормове попередження: у неділю в більшості областей − сильні дощі та грози
У неділю, 7 липня, погіршиться, очікуються сильні зливи та шквальний вітер.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, завтра у західних, північних та центральних областях місцями очікуються грози. На Прикарпатті та на Закарпатті прогнозують значні дощі, подекуди шквали вітру 15-20 м/с.

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Теги: гроза, дощ, погода, штормове попередження
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