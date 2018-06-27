Штормове попередження: у неділю в більшості областей − сильні дощі та грози
Сьогодні, 06:02
У неділю, 7 липня, погіршиться, очікуються сильні зливи та шквальний вітер.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними Укргідрометцентру, завтра у західних, північних та центральних областях місцями очікуються грози. На Прикарпатті та на Закарпатті прогнозують значні дощі, подекуди шквали вітру 15-20 м/с.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними Укргідрометцентру, завтра у західних, північних та центральних областях місцями очікуються грози. На Прикарпатті та на Закарпатті прогнозують значні дощі, подекуди шквали вітру 15-20 м/с.
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