Курс валют у Луцьку на 7 липня





Євро при купівлі становить - 28.728, продажу - 29.327.



Курс російського рубля: купівля - 0.349, продаж - 0.417.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.520, продаж - 7.033.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.591, а продаж - 25.965.Євро при купівлі становить - 28.728, продажу - 29.327.Курс російського рубля: купівля - 0.349, продаж - 0.417.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.520, продаж - 7.033.

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