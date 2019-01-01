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Курс валют у Луцьку на 7 липня

Курс валют у Луцьку на 7 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.591, а продаж - 25.965.

Євро при купівлі становить - 28.728, продажу - 29.327.

Курс російського рубля: купівля - 0.349, продаж - 0.417.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.520, продаж - 7.033.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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