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Українці відзначають свято Івана Купала: що можна і чого не варто робити в цей день

Українці відзначають свято Івана Купала: що можна і чого не варто робити в цей день
Традиційне східнослов'янське свято Івана Купала відзначають 7 липня. Купала – це не державне свято, тому в цей день додаткового вихідного немає.

Івана Купала – дуже давнє свято, тому відстежити його точну історію важко. Спочатку це торжество вважалося виключно язичницьким: люди закликали вищі сили і духів принести їм великий урожай і хорошу погоду. Язичницьку «версію» свята відзначали в день сонцестояння – 20-22 червня, - пише видання Znaj.ua.

А ось сьогодні Івана Купала вважається більше християнським святом. Вся справа в тому, що Купала збігається з ще одним святом – Різдвом Іоанна Предтечі (Іоанна Хрестителя). За старим стилем його відзначали 24 червня, а в сучасному календарі Івана Купала – 7 липня.

День Івана Купала: головні традиції свята

Мабуть, найвідоміші ритуали Івана Купала – стрибки через багаття і пошуки квітучої папороті. У язичницької віри вогонь – символ світла і тепла, який може принести як щастя, так і горе. У той же час в християнській – це символ очищення і спасіння душі людини.

Цікаво, що в давнину кожна жінка повинна була відвідати веселощі біля багаття, яке часто відбувалося в центрі поселення, інакше люди могли подумати, що вона відьма або чаклунка. Згідно з повір'ям, в цю ясну ніч в тіні і воді ховаються лише містичні і недобрі істоти.

Через вогонь було прийнято стрибати як поодинці, так і парами. За легендою, якщо закохана пара зможе подолати вогонь, то їм судилося бути разом до кінця століть. А ось якщо руки розмикалися, то це обіцяло швидке розставання.

Ще один важливий атрибут свята Івана Купала – купання на сході. Таким чином люди очищали своє тіло від хвороб і негативної енергії. У давні часи до сходу потрібно було привести до озера всю домашню худобу, адже в ніч Івана Купала вода набуває особливих цілющих властивостей.

Стародавні слов'яни вірили, що вода дозволяє людині духовно переродитися, люди вмивалися ранковою росою, вірячи, що волога – послання з Небес.

Крім того, в цей святковий вечір дівчата і хлопці вирушали на пошуки квітучої папороті. За повір'ям, того, хто зможе знайти цю міфічну квітку, буде завжди переслідувати удача й успіх. Спробуйте знайти її і ви. Якщо ж не вийшло, то можна зібрати не меншь чарівну рослину – тирлич. Саме її здавна збирали українці в день Івана Купала. Згідно з легендою, в ніч на 7 липня тирлич набуває цілющих властивостей і навіть дає можливість літати.

А ще на Івана Купала прийнято спалювати солом'яне опудало, яке символізує Сонце.

З давніх-давен молоді дівчата з нетерпінням чекали свято Купала. Це пов'язано з тим, що саме в цей час проводили ворожіння на судженого. За звичаями, дівчата виготовляли вінки і ставили в центрі палаючу свічку. Потім всі відправлялися на озеро і запускали саморобки. Та, чий вінок пропливе найдалі, незабаром піде під вінець.

Увечері було прийнято кидати невеликий камінь в посудину з водою і загадувати бажання. Якщо після падіння виникало парна кількість кіл, то все обов'язково збудеться.

Саме ніч на Івана Купала було прийнято в останній раз співати веснянки. Люди залишали гілочки верби біля домашньої худоби, щоб відьми її вночі не забрали. А щоб захистити себе і свій будинок від злих духів, встромляли гострі предмети в стіл і віконні рами.

Вважається, що на Івана Купала можна спалити свої хвороби і неприємності. Розведіть вогнище і киньте туди речі, які пов'язують вас з неприємними спогадами. І гарантуємо, всі злосчасття зникнуть.

Івана Купала: головні заборони свята

У ніч на Івана Купала прокидається вся нечисть світу. Темні сили покидають місця свого проживання – ліси і водойми. Тому на Купала, згідно з повір'ями, можна сміливо йти в ліс або на озеро. Однак в цей час особливо обережними повинні бути вагітні, діти і люди похилого віку.

За повір'ями, всю ніч на 7 липня категорично заборонено лягати спати. Це знову ж таки пов'язано з нечистими силами, які прокидаються в цей час.

Згідно ще одному повір'ям, на Івана Купала не варто нічого продавати і давати в борг. А якщо людина знайде на дорозі гроші – навіть велику суму – ні в якому разі не можна їх брати.

Церковні заборони на Івана Купала

Слід розуміти, що спочатку Івана Купала було язичницьким святом. Багато традиції збереглися і до наших днів. Однак помилково їх вважати християнськими, адже більшість з них церква не визнає. Про це розповідаємо далі.

Так, наприклад, на Купала прийнято стрибати через вогнище – це вважається ритуалом очищення. Однак цей обряд заборонений Богом ще в Старому Завіті.

Ще одна популярна розвага на Івана Купала – ворожіння на судженого, пускаючи вінок з вплетеними магічними квітами і рослинами на воду. Біблія ж говорить, що віщуни, маги, заклинателі, розпусники Царства Божого не успадкують.

У день Купала також відзначають важливе християнське свято – Різдво Іоанна Предтечі. Тому, як і на більшість православних свят, в цей час забороняється займатися важкою працею, наприклад, прибирати, прати, прасувати, шити. Всі роботи по дому краще відкласти на інший день. Також не варто сваритися, сваритися і бажати комусь зла. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійний силою.

Для тих, хто має намір дотримуватися Петрового посту, не слід вживати в їжу жирні і молочні продукти.

Також вважається, на Купала не можна використовувати ножі, особливо заборонено різати хліб і круглі продукти.

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Теги: Івана Купала, свято
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