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Хворій на рак волинянці потрібна допомога

Хворій на рак волинянці потрібна допомога
У 57-річної Ніни Іванівни Шепелі з Любомля виявили важку хворобу – рак. Жінка народилася та виросла в селі Полапи, що на Любомльщині. Нині вона – інвалід ІІ групи.

Про це журналістам Район.Любомль розповіла донька Ірина Бісюк.

«Про діагноз дізналися минулого вівторка, а вже в середу, 10 липня, мамі будуть робити першу операцію», – розповідає Ірина.

На жаль, в сім'ї недостатньо коштів на довготривале, але таке потрібне лікування. Тому звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти їм у важкий період життя.

Кошти можна перерахувати на рахунок «Приватбанку» відкритий на ім'я доньки Бісюк Ірини Федорівни: 4149 4991 1565 2651.

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Теги: рак, допомога
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