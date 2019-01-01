Хворій на рак волинянці потрібна допомога
Сьогодні, 09:40
У 57-річної Ніни Іванівни Шепелі з Любомля виявили важку хворобу – рак. Жінка народилася та виросла в селі Полапи, що на Любомльщині. Нині вона – інвалід ІІ групи.
Про це журналістам Район.Любомль розповіла донька Ірина Бісюк.
«Про діагноз дізналися минулого вівторка, а вже в середу, 10 липня, мамі будуть робити першу операцію», – розповідає Ірина.
На жаль, в сім'ї недостатньо коштів на довготривале, але таке потрібне лікування. Тому звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти їм у важкий період життя.
Кошти можна перерахувати на рахунок «Приватбанку» відкритий на ім'я доньки Бісюк Ірини Федорівни: 4149 4991 1565 2651.
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Про це журналістам Район.Любомль розповіла донька Ірина Бісюк.
«Про діагноз дізналися минулого вівторка, а вже в середу, 10 липня, мамі будуть робити першу операцію», – розповідає Ірина.
На жаль, в сім'ї недостатньо коштів на довготривале, але таке потрібне лікування. Тому звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти їм у важкий період життя.
Кошти можна перерахувати на рахунок «Приватбанку» відкритий на ім'я доньки Бісюк Ірини Федорівни: 4149 4991 1565 2651.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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