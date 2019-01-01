Хворій на рак волинянці потрібна допомога

Ніни Іванівни Шепелі з Любомля виявили важку хворобу – рак. Жінка народилася та виросла в селі Полапи, що на Любомльщині. Нині вона – інвалід ІІ групи.



Про це журналістам Ірина Бісюк.



«Про діагноз дізналися минулого вівторка, а вже в середу, 10 липня, мамі будуть робити першу операцію», – розповідає Ірина.



На жаль, в сім'ї недостатньо коштів на довготривале, але таке потрібне лікування. Тому звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти їм у важкий період життя.



Кошти можна перерахувати на рахунок «Приватбанку» відкритий на ім'я доньки Бісюк Ірини Федорівни: 4149 4991 1565 2651.

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