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В Україні заборонять продавати частину сигарет

В Україні заборонять продавати частину сигарет
В Україні МОЗ пропонує заборонити частину сигарет. Відповідний законопроект опублікований на сайті відомства.

Про це йдеться в матеріалі Oбозреватель.

Україна взяла на себе зобов'язання виконати Директиву ЄС, яка стосується не тільки розміру акцизів, а й правил роботи тютюнового ринку. Міністерство охорони здоров'я розробило законопроект, який обмежить табачників. По-перше, вони повинні будуть адаптувати пачки під нові вимоги. По-друге, частину сигарет їм просто заборонять продавати.

Які сигарети заборонять:

сигарети, в яких більше 1 мг нікотину, 10 мл смоли;

жувальний тютюн;

сигарети, де на пачках немає попередження про шкоду;

тютюн для самокруток з "характерним запахом";

сигарети з добавками (вітамінами або чим-небудь, що нібито зменшує ризик для здоров'я або створює помилкове враження про дію тютюну);

тютюнових виробів з використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки).

Щорічно в світі від вживання тютюну, за оцінками ВООЗ, гине близько 7 млн осіб. Глобальне опитування про вживання тютюну в Україні (GATS) показав, що в даний час 22,8% дорослого населення курять сигарети (39,7% серед чоловіків і 8,8% серед жінок).

Австралійські і індійські фахівці з'ясували, що системи нагрівання тютюну без горіння також токсичні для легких, як і звичайні сигарети.

Відзначимо, в більшості країні ЄС пачка сигарет коштує в 5 євро (близько 150 грн), а в Україні – близько 35 грн. Головна причина такої різниці – податкове навантаження. Цього року вона становить 1011,35 грн на 1000 сигарет. Тобто приблизно 20 грн на кожну пачку. Це на 4,7 грн більше, ніж у минулому році.

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Теги: сигарети, заборона
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