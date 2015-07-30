В Україні заборонять продавати частину сигарет
Сьогодні, 12:22
В Україні МОЗ пропонує заборонити частину сигарет. Відповідний законопроект опублікований на сайті відомства.
Про це йдеться в матеріалі Oбозреватель.
Україна взяла на себе зобов'язання виконати Директиву ЄС, яка стосується не тільки розміру акцизів, а й правил роботи тютюнового ринку. Міністерство охорони здоров'я розробило законопроект, який обмежить табачників. По-перше, вони повинні будуть адаптувати пачки під нові вимоги. По-друге, частину сигарет їм просто заборонять продавати.
Які сигарети заборонять:
сигарети, в яких більше 1 мг нікотину, 10 мл смоли;
жувальний тютюн;
сигарети, де на пачках немає попередження про шкоду;
тютюн для самокруток з "характерним запахом";
сигарети з добавками (вітамінами або чим-небудь, що нібито зменшує ризик для здоров'я або створює помилкове враження про дію тютюну);
тютюнових виробів з використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки).
Щорічно в світі від вживання тютюну, за оцінками ВООЗ, гине близько 7 млн осіб. Глобальне опитування про вживання тютюну в Україні (GATS) показав, що в даний час 22,8% дорослого населення курять сигарети (39,7% серед чоловіків і 8,8% серед жінок).
Австралійські і індійські фахівці з'ясували, що системи нагрівання тютюну без горіння також токсичні для легких, як і звичайні сигарети.
Відзначимо, в більшості країні ЄС пачка сигарет коштує в 5 євро (близько 150 грн), а в Україні – близько 35 грн. Головна причина такої різниці – податкове навантаження. Цього року вона становить 1011,35 грн на 1000 сигарет. Тобто приблизно 20 грн на кожну пачку. Це на 4,7 грн більше, ніж у минулому році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в матеріалі Oбозреватель.
Україна взяла на себе зобов'язання виконати Директиву ЄС, яка стосується не тільки розміру акцизів, а й правил роботи тютюнового ринку. Міністерство охорони здоров'я розробило законопроект, який обмежить табачників. По-перше, вони повинні будуть адаптувати пачки під нові вимоги. По-друге, частину сигарет їм просто заборонять продавати.
Які сигарети заборонять:
сигарети, в яких більше 1 мг нікотину, 10 мл смоли;
жувальний тютюн;
сигарети, де на пачках немає попередження про шкоду;
тютюн для самокруток з "характерним запахом";
сигарети з добавками (вітамінами або чим-небудь, що нібито зменшує ризик для здоров'я або створює помилкове враження про дію тютюну);
тютюнових виробів з використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки).
Щорічно в світі від вживання тютюну, за оцінками ВООЗ, гине близько 7 млн осіб. Глобальне опитування про вживання тютюну в Україні (GATS) показав, що в даний час 22,8% дорослого населення курять сигарети (39,7% серед чоловіків і 8,8% серед жінок).
Австралійські і індійські фахівці з'ясували, що системи нагрівання тютюну без горіння також токсичні для легких, як і звичайні сигарети.
Відзначимо, в більшості країні ЄС пачка сигарет коштує в 5 євро (близько 150 грн), а в Україні – близько 35 грн. Головна причина такої різниці – податкове навантаження. Цього року вона становить 1011,35 грн на 1000 сигарет. Тобто приблизно 20 грн на кожну пачку. Це на 4,7 грн більше, ніж у минулому році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині в парку з'явилась «Віршована алея». ФОТО
Сьогодні, 12:40
В Україні заборонять продавати частину сигарет
Сьогодні, 12:22
У Луцьку вночі горів будинок, який облюбували безхатьки. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Міжнародний хресний хід пройде через Волинь. РОЗКЛАД
Сьогодні, 11:36
Волинянин втопився в озері на Львівщині
Сьогодні, 10:58