Донька загиблого волинського Героя мріє про намет

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Восьмий день народження вже за декілька днів зустріне. Її батько – старшина Збройних сил України, учасник війни на сході України, механік-водій (14-та окрема механізована бригада). Загинув під час обстрілу одного з крайніх опорних пунктів бригади. Тоді його сестра Олена, говорила: «Війна постукала у двері і моєї родини. Ніяк не хочу вірити... Як має пережити мама, дружина?!!! Як будуть рости дітки без тата?!!! До демобілізації залишалося лише кілька годин, але смерть не чекала...».Указом Президента України № 58/2017 від 10 березня 2017 року «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Донька загиблого у цьому році закінчила другий клас. Дівчинка каже: "В мене дуже хороша вчителька, в школі мені подобається. Улюблені уроки математика, трудове навчання. Оцінки в табелі різні. На канікулах трохи читаю, розв'язую приклади і повторюю табличку множення".Найбільше Іваночка люблить проводити час зі своїми друзями. Її подруга живе поруч. Вони багато часу проводять разом: граються ляльками, їздять на велосипедах. У вільний час дівчинка любить малювати. Також наша іменинниця має власну колекцію кактусів. Всі вони ще не дуже великі, але дуже гарні і деякі вже цвіли. Також навесні дівчинка зробила свій квітник: посіяла однорічні квіти, попросила, щоб мама дала їй багаторічники, та показала, як сходять квіти, щоб доня випадкова не сполола їх. Клумба вийшла гарна, тепер Іванка її доглядає.До обрання майбутньої професії у дівчинки ще вдосталь часу, але вже зараз їй подобаються професії, що роблять людей красивими як-от перукар чи візажист. Маленька школярка сама заплітає собі волосся, бо коли мама йде на роботу, то дівчинка ще спить. Іванка посміхаючись каже: "Колись стригла себе, а зараз ляльок. Люблю також фарбувати собі нігті, але в школу не можна, тому тішусь цим тільки на канікулах".Дівчинці подобається приїжджати до Луцька на запрошення волонтерів, бо відпочивати з багатьма дітьми завжди цікавіше та веселіше.Дівчинка говорить, що найзаповітнішим бажанням є зустріч із татом, але вона розуміє, що це не можливо. "Мама сказала нам з братом, що тато загинув на війні. Я запитала чи я ще його побачу і чи він буде зі мною гратися. Мама відповіла, що ні. Але я знаю, що мій тато завжди поруч, бо я його люблю і пам'ятаю".Авторитетом для Іванки є її вчителька Валентина Василівна, вона дуже гарна, розумна і любить дітей.Хороший приклад для молодшої сестрички показує її братик Юрій. Кожного дня він її забирає після уроків, заводить додому та разом з нею обідає. Інколи він читає для неї казки. Разом вони люблять слухати мамині цікаві історичні розповіді на ніч. Пишається Іванна своєю великою родиною, каже, що всі чимось їм допомагають. Найчастіше це роблять дідусь Юра, бабуся Наталка, тьотя Оля, дядько Сергій. Відгукуються татові співробітники, бо в свій час він завжди був поруч, коли комусь потрібна була допомога.Їхня мама Віра працює в музеї. Вони щороку ходять туди на фестиваль, який проводиться у травні. В цьому році Іванка отримала нагороду за гарну вишиванку. Взагалі, вона любить свою маму та завжди і у всьому їй допомагає.Сім’я буде вдячна за будь-яке вітання та подарунок для дитини. Напередодні свята Іванка, звичайно, мріє про подарунки. В цьому році просила придбати палатку, щоб гратися з своїми друзями на вулиці.Зробити сюрприз дівчинці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/27/chopko.htm.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).ЧОПКО ІВАННА – невдовзі 8 років (12.07.2011). Локачинський р-н. Зріст: 128; Розмір взуття: 32.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.