У селі на Волині чоловік на могилі виявив небезпечну знахідку





Цими днями місцевий житель села вирішив прибрати могилу невідомому солдатові. Так, 43-річний чоловік натрапив на 45-сантиметровий снаряд Другої світової війни, - пише газета



Про небезпечну знахідку чоловік відразу повідомив працівників відповідних служб. Рятівники і поліцейські забезпечили охорону місця події. Снаряд згодом знешкодили.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шклинь Горохівського району на могилі знайшли боєприпас.Цими днями місцевий житель села вирішив прибрати могилу невідомому солдатові. Так, 43-річний чоловік натрапив на 45-сантиметровий снаряд Другої світової війни, - пише газета Волинь-нова Про небезпечну знахідку чоловік відразу повідомив працівників відповідних служб. Рятівники і поліцейські забезпечили охорону місця події. Снаряд згодом знешкодили.

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