вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині чоловік на могилі виявив небезпечну знахідку

У селі на Волині чоловік на могилі виявив небезпечну знахідку
У селі Шклинь Горохівського району на могилі знайшли боєприпас.

Цими днями місцевий житель села вирішив прибрати могилу невідомому солдатові. Так, 43-річний чоловік натрапив на 45-сантиметровий снаряд Другої світової війни, - пише газета Волинь-нова.

Про небезпечну знахідку чоловік відразу повідомив працівників відповідних служб. Рятівники і поліцейські забезпечили охорону місця події. Снаряд згодом знешкодили.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: могила, Волинь, снаряд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міжнародний хресний хід пройде через Волинь. РОЗКЛАД
Сьогодні, 11:36
Волинянин втопився в озері на Львівщині
Сьогодні, 10:58
У селі на Волині чоловік на могилі виявив небезпечну знахідку
Сьогодні, 10:50
Донька загиблого волинського Героя мріє про намет
Сьогодні, 10:23
П'яний адвокат збив на смерть 11-річну дівчинку на Закарпатті
Сьогодні, 10:03
Схожі новини
На Волині за тиждень піротехніки знищили більше 1100 снарядів часів війни. ФОТО На Волині за тиждень піротехніки знищили більше 1100 снарядів часів війни. ФОТО
11 червень, 18:12
На Волині піротехніки знешкодили снаряди часів Другої світової війни На Волині піротехніки знешкодили снаряди часів Другої світової війни
30 січень, 20:10
У Ковелі мешканці виявили 50-кілограмову авіаційну бомбу. ФОТО У Ковелі мешканці виявили 50-кілограмову авіаційну бомбу. ФОТО
20 листопад, 2018, 10:11
На Волині знайшли артилерійський снаряд часів війни. ФОТО На Волині знайшли артилерійський снаряд часів війни. ФОТО
19 листопад, 2018, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Міжнародний хресний хід пройде через Волинь. РОЗКЛАД
Сьогодні, 11:36
 0
Волинянин втопився в озері на Львівщині
Сьогодні, 10:58
 0
У селі на Волині чоловік на могилі виявив небезпечну знахідку
Сьогодні, 10:50
 0
Донька загиблого волинського Героя мріє про намет
Сьогодні, 10:23
 0
П'яний адвокат збив на смерть 11-річну дівчинку на Закарпатті
Сьогодні, 10:03
 0
Медіа
відео
1/8
﻿