У селі на Волині чоловік на могилі виявив небезпечну знахідку
Сьогодні, 10:50
У селі Шклинь Горохівського району на могилі знайшли боєприпас.
Цими днями місцевий житель села вирішив прибрати могилу невідомому солдатові. Так, 43-річний чоловік натрапив на 45-сантиметровий снаряд Другої світової війни, - пише газета Волинь-нова.
Про небезпечну знахідку чоловік відразу повідомив працівників відповідних служб. Рятівники і поліцейські забезпечили охорону місця події. Снаряд згодом знешкодили.
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Цими днями місцевий житель села вирішив прибрати могилу невідомому солдатові. Так, 43-річний чоловік натрапив на 45-сантиметровий снаряд Другої світової війни, - пише газета Волинь-нова.
Про небезпечну знахідку чоловік відразу повідомив працівників відповідних служб. Рятівники і поліцейські забезпечили охорону місця події. Снаряд згодом знешкодили.
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