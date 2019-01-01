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У місті на Волині в парку з'явилась «Віршована алея». ФОТО

У місті на Волині в парку з'явилась «Віршована алея». ФОТО
У Нововолинському в парку культури та відпочинку вдруге з’явилася «Віршована алея», яка була створена зусиллями активістів МРЦ «Нові крила» та «Будуємо Україну Разом».

Про проект розповів на своїй сторінці у facebook Павло Медина, - пише Буг.

“Команда молодіжного центру “Нові крила” з волонтерами з різних куточків України та світу об‘єдналася заради крутого проекту, який вперше ми зробили 3 роки тому.

Неймовірні емоції та історії активістів, які реалізовують свої ініціативи, круті нетворкінги та діалоги з перехожими – це те, що зробило цей день”, – написав Павло.

Поезію будуть додавати й надалі.

“Нововолинці подарували й неприємний осад в історію цього крутого проекту. У нас стояла “банка” на збір коштів на фарбу в балонах для проєкту, який буде на наступному тижні, але другого дня “невідомі” допомогли коштам з банки зникнути”, – розповів також Павло.
У місті на Волині в парку з'явилась «Віршована алея». ФОТО
У місті на Волині в парку з'явилась «Віршована алея». ФОТО
У місті на Волині в парку з'явилась «Віршована алея». ФОТО
У місті на Волині в парку з'явилась «Віршована алея». ФОТО
У місті на Волині в парку з'явилась «Віршована алея». ФОТО
У місті на Волині в парку з'явилась «Віршована алея». ФОТО


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Теги: Нововолинськ, парк, алея, вірші
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