У місті на Волині в парку з'явилась «Віршована алея». ФОТО
Сьогодні, 12:40
У Нововолинському в парку культури та відпочинку вдруге з’явилася «Віршована алея», яка була створена зусиллями активістів МРЦ «Нові крила» та «Будуємо Україну Разом».
Про проект розповів на своїй сторінці у facebook Павло Медина, - пише Буг.
“Команда молодіжного центру “Нові крила” з волонтерами з різних куточків України та світу об‘єдналася заради крутого проекту, який вперше ми зробили 3 роки тому.
Неймовірні емоції та історії активістів, які реалізовують свої ініціативи, круті нетворкінги та діалоги з перехожими – це те, що зробило цей день”, – написав Павло.
Поезію будуть додавати й надалі.
“Нововолинці подарували й неприємний осад в історію цього крутого проекту. У нас стояла “банка” на збір коштів на фарбу в балонах для проєкту, який буде на наступному тижні, але другого дня “невідомі” допомогли коштам з банки зникнути”, – розповів також Павло.
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Про проект розповів на своїй сторінці у facebook Павло Медина, - пише Буг.
“Команда молодіжного центру “Нові крила” з волонтерами з різних куточків України та світу об‘єдналася заради крутого проекту, який вперше ми зробили 3 роки тому.
Неймовірні емоції та історії активістів, які реалізовують свої ініціативи, круті нетворкінги та діалоги з перехожими – це те, що зробило цей день”, – написав Павло.
Поезію будуть додавати й надалі.
“Нововолинці подарували й неприємний осад в історію цього крутого проекту. У нас стояла “банка” на збір коштів на фарбу в балонах для проєкту, який буде на наступному тижні, але другого дня “невідомі” допомогли коштам з банки зникнути”, – розповів також Павло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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