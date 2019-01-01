Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ «Луга»
с. Чесний Хрест
2. 9:00-17:00
Школа
с. Селець, вул.:Шкільна, Молодіжна
3. 9:00-17:00
ФОП Ляшук В.П. магазин «3000», художня школа, гаражі стоматологічної поліклініки, торговий павільйон «Акварель»
м. Володимир.-Волинський., вул.: Устилузька 50-60, 35-49, Набережна, Лугова
Горохівський район
1.
ПЛ-0,4 кВ від КТП № 358
с.Смолява
09:00-17:00
Церква
с. Смолява:
вул. Лугова,
вул. Кути
вул. Лесі Українки
Іваничівський район
1. 9:30 - 17:00
с.Петрово вул.Зелена,Сонячна
2. 9:30 – 17:00.
с.Топилище вул.Набережна
Камінь-Каширський район
1.
ПЛ-0,4кВ Л-3, Л-5 КТП-346
10:00 – 17:00
Сільська рада, Церква.
с.Полиці, вул..Садова, вул.. Лісна, вул.. Незалежності, вул.. Сосногруд.
2.
ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-4, Л-5 КТП-154
10:00 – 16:30
Медпункт, ССТ пнівне (магазин, пекарня), Сільська рада, Будинок культури, ПП Цьопич Л.М., ПП Цьопич С.В., ПП Матюк В.Ф.
с.Нові Червища, Центральна, вул.. Дарниця..
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 09:30-17:00
СВК "УРОЖАЙ", Пп Янюк П.П, Ферма1 Омеляник.
2. 09:30-17:00
СГТзОВ Луцький "Райсількомунгосп", Агросеплай.
с. В.Омеляник, вул Будівельна
Любешівський район
1
ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-279
10:00 - 17:00
с. Березичі вул. Вереснева, вул. Поліська
2
ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-286
10:00 - 17:00
смт, Любешів вул. Дружби, вул. Ярослава Галана
3
ПЛ-10 кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід –Підкормілля»
10:00 - 17:00
УВГ насосна станція, дитячий садок, пилорама ФОП Касянчук, церква, ФАП, магазин ФОП Сергуц, ФАП, СГПП «Дружба»
с. Підкормілля вул. Воз’єднання, вул. Садова, вул. Перемоги, Вереснева, вул. Жовтнева, вул. Молодіжна
Маневицький район
1. 10:00-20:00
КТП-464, смт. Колки - ТзОВ"Маневицький райагропостач" (виробнича база).
КТП-281 - Колківське вище професійне училище.
ЗТП-242 - Районний відділ освіти (школа, башня).
КТП-209 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ластівка»), Колківське вище професійне училище (учбовий корпус, лабораторія, гуртожиток), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), ФОП Горбач В.В. (магазин «Вікторія»).
КТП-298 - Колківське споживче товариство (прод.магазин), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (прод.магазин, кафе «Казка»), ФОП Кучмик Т.Г.(магазин).
КТП-275 – с. Старосілля - сільська рада (клуб, водонапірна башня, СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-104 – Церква.
ЩТП-482.
КТП-107, смт. Колки - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).
КТП-105 - Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (музична школа), ФОП Ковальська Н.А. (цех безалког.напоїв), Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна (магазин).
КТП-106 - Колківська селищна рада (дит.садок, дит.садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда.
КТП-309 - Колківська селищна рада (адмінприміщенн), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (склад, контора, гастроном »Маркет», універмаг, цех контори, прод.магазин № 3), ФОП Кальковець Володимир Григорович (магазин), ФОП Рейкін Олег Борисович (бар «Ретро»), Церква, ФОП Калуш Микола Миколайович (будівельний майданчик), ФОП Потоцькі Максим Павлович, ФОП Баль Олександр Володимирович (магазин-квартира).
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
смт.Благодатне
вул.Східна, 7-23, 10-28
вул.Ватутіна
вул.Макаренко
вул.Пархоменка, 18-24
вул.Мічуріна, 1-7, 19, 2-4
2. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Некрасова
вул.Рябченюка
вул.Хасевича, 16а, 1-11, 2-16
вул.Гоголя
вул.Наливайко
вул.Сагайдачного
вул.Заводська, 1, 3, 4
вул.Павлова, 41-47
пров.Хлібний
вул.Кутузова, 11
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
Ратнівський район
1
ПЛ-10 кВ Л 75-05
10:00 - 16:00
с. Гіриники :
Товариство з обмеженою відповідальністю "лайфселл";
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР";
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ";
ФОП Приймачук Іван Олексійович;
ФОП Ващук Віталій Іванович;
ФОП Денисюк Леонід Феодосійович;
Ратнівське міжрайонне управління водного господарства
с. Сільце :
Церква с.Сільце;
ГРП с. Сільце : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ВОЛИНЬГАЗ";
Дит . садок с. Сільце: Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області
частково с. Гірники, частково с. Сільце
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення
с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-426
9:00-17:00
с.Іванчиці
с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3
ПЛ-0,4 кВ від КТП-319
9:00-17:00
смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. 9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
8
ПЛ-0,4 кВ від КТП-314
9:00-17:00
с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП
с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
КТП-418
9:00-17:00
с.Вічині школа
с.Вічині, вул.Шкільна, Центральна, Ветеранів, Ранкова, Центральна.
14
ПЛ-10кВ Л34-03
9:00-17:00
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Немир, Раймісто
с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1
КТП-169 Л-1
10:00 - 16:00
вул: Підварська,Костючика,Довгаля
2. 10:00 - 17:00
с Любохини вул: Яблунева,Коржана
Турійський район
1
09:30-16:30
ФОП Дяк С.В – торговий павільйон, ТзОВ «Тейлор Холд » - АЗС
смт Турійськ вул. Мисливська, Нова, Надрічна, Сільськогосподарська , Набережна , Лесі Українки, Ковельська
2
ПЛ-10кВ Л-24-04
КТП-65
КТП-295
КТП-64
КТП-294
КТП-74
КТП-73
КТП-369 А
10:00-16:30
ВО Турійська РДА – школа, Туличівська с/р – клуб, адмінприміщення, клуб,УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС,КЗ «ТЦПМСД»
- ФАП, СВГ «Лаванда» - контора,бригада, ТРСТ – магазин,ФГ «Аміла» - бригада
с.Туличів, с.Літин
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Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ «Луга»
с. Чесний Хрест
2. 9:00-17:00
Школа
с. Селець, вул.:Шкільна, Молодіжна
3. 9:00-17:00
ФОП Ляшук В.П. магазин «3000», художня школа, гаражі стоматологічної поліклініки, торговий павільйон «Акварель»
м. Володимир.-Волинський., вул.: Устилузька 50-60, 35-49, Набережна, Лугова
Горохівський район
1.
ПЛ-0,4 кВ від КТП № 358
с.Смолява
09:00-17:00
Церква
с. Смолява:
вул. Лугова,
вул. Кути
вул. Лесі Українки
Іваничівський район
1. 9:30 - 17:00
с.Петрово вул.Зелена,Сонячна
2. 9:30 – 17:00.
с.Топилище вул.Набережна
Камінь-Каширський район
1.
ПЛ-0,4кВ Л-3, Л-5 КТП-346
10:00 – 17:00
Сільська рада, Церква.
с.Полиці, вул..Садова, вул.. Лісна, вул.. Незалежності, вул.. Сосногруд.
2.
ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-4, Л-5 КТП-154
10:00 – 16:30
Медпункт, ССТ пнівне (магазин, пекарня), Сільська рада, Будинок культури, ПП Цьопич Л.М., ПП Цьопич С.В., ПП Матюк В.Ф.
с.Нові Червища, Центральна, вул.. Дарниця..
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 09:30-17:00
СВК "УРОЖАЙ", Пп Янюк П.П, Ферма1 Омеляник.
2. 09:30-17:00
СГТзОВ Луцький "Райсількомунгосп", Агросеплай.
с. В.Омеляник, вул Будівельна
Любешівський район
1
ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-279
10:00 - 17:00
с. Березичі вул. Вереснева, вул. Поліська
2
ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-286
10:00 - 17:00
смт, Любешів вул. Дружби, вул. Ярослава Галана
3
ПЛ-10 кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід –Підкормілля»
10:00 - 17:00
УВГ насосна станція, дитячий садок, пилорама ФОП Касянчук, церква, ФАП, магазин ФОП Сергуц, ФАП, СГПП «Дружба»
с. Підкормілля вул. Воз’єднання, вул. Садова, вул. Перемоги, Вереснева, вул. Жовтнева, вул. Молодіжна
Маневицький район
1. 10:00-20:00
КТП-464, смт. Колки - ТзОВ"Маневицький райагропостач" (виробнича база).
КТП-281 - Колківське вище професійне училище.
ЗТП-242 - Районний відділ освіти (школа, башня).
КТП-209 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ластівка»), Колківське вище професійне училище (учбовий корпус, лабораторія, гуртожиток), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), ФОП Горбач В.В. (магазин «Вікторія»).
КТП-298 - Колківське споживче товариство (прод.магазин), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (прод.магазин, кафе «Казка»), ФОП Кучмик Т.Г.(магазин).
КТП-275 – с. Старосілля - сільська рада (клуб, водонапірна башня, СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-104 – Церква.
ЩТП-482.
КТП-107, смт. Колки - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).
КТП-105 - Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (музична школа), ФОП Ковальська Н.А. (цех безалког.напоїв), Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна (магазин).
КТП-106 - Колківська селищна рада (дит.садок, дит.садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда.
КТП-309 - Колківська селищна рада (адмінприміщенн), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (склад, контора, гастроном »Маркет», універмаг, цех контори, прод.магазин № 3), ФОП Кальковець Володимир Григорович (магазин), ФОП Рейкін Олег Борисович (бар «Ретро»), Церква, ФОП Калуш Микола Миколайович (будівельний майданчик), ФОП Потоцькі Максим Павлович, ФОП Баль Олександр Володимирович (магазин-квартира).
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
смт.Благодатне
вул.Східна, 7-23, 10-28
вул.Ватутіна
вул.Макаренко
вул.Пархоменка, 18-24
вул.Мічуріна, 1-7, 19, 2-4
2. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Некрасова
вул.Рябченюка
вул.Хасевича, 16а, 1-11, 2-16
вул.Гоголя
вул.Наливайко
вул.Сагайдачного
вул.Заводська, 1, 3, 4
вул.Павлова, 41-47
пров.Хлібний
вул.Кутузова, 11
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
Ратнівський район
1
ПЛ-10 кВ Л 75-05
10:00 - 16:00
с. Гіриники :
Товариство з обмеженою відповідальністю "лайфселл";
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР";
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ";
ФОП Приймачук Іван Олексійович;
ФОП Ващук Віталій Іванович;
ФОП Денисюк Леонід Феодосійович;
Ратнівське міжрайонне управління водного господарства
с. Сільце :
Церква с.Сільце;
ГРП с. Сільце : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ВОЛИНЬГАЗ";
Дит . садок с. Сільце: Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області
частково с. Гірники, частково с. Сільце
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення
с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-426
9:00-17:00
с.Іванчиці
с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3
ПЛ-0,4 кВ від КТП-319
9:00-17:00
смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. 9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
8
ПЛ-0,4 кВ від КТП-314
9:00-17:00
с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП
с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
КТП-418
9:00-17:00
с.Вічині школа
с.Вічині, вул.Шкільна, Центральна, Ветеранів, Ранкова, Центральна.
14
ПЛ-10кВ Л34-03
9:00-17:00
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Немир, Раймісто
с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1
КТП-169 Л-1
10:00 - 16:00
вул: Підварська,Костючика,Довгаля
2. 10:00 - 17:00
с Любохини вул: Яблунева,Коржана
Турійський район
1
09:30-16:30
ФОП Дяк С.В – торговий павільйон, ТзОВ «Тейлор Холд » - АЗС
смт Турійськ вул. Мисливська, Нова, Надрічна, Сільськогосподарська , Набережна , Лесі Українки, Ковельська
2
ПЛ-10кВ Л-24-04
КТП-65
КТП-295
КТП-64
КТП-294
КТП-74
КТП-73
КТП-369 А
10:00-16:30
ВО Турійська РДА – школа, Туличівська с/р – клуб, адмінприміщення, клуб,УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС,КЗ «ТЦПМСД»
- ФАП, СВГ «Лаванда» - контора,бригада, ТРСТ – магазин,ФГ «Аміла» - бригада
с.Туличів, с.Літин
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