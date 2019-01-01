Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-17:00ТзОВ «Луга»с. Чесний Хрест2. 9:00-17:00Школас. Селець, вул.:Шкільна, Молодіжна3. 9:00-17:00ФОП Ляшук В.П. магазин «3000», художня школа, гаражі стоматологічної поліклініки, торговий павільйон «Акварель»м. Володимир.-Волинський., вул.: Устилузька 50-60, 35-49, Набережна, Лугова1.ПЛ-0,4 кВ від КТП № 358с.Смолява09:00-17:00Церквас. Смолява:вул. Лугова,вул. Кутивул. Лесі Українки1. 9:30 - 17:00с.Петрово вул.Зелена,Сонячна2. 9:30 – 17:00.с.Топилище вул.Набережна1.ПЛ-0,4кВ Л-3, Л-5 КТП-34610:00 – 17:00Сільська рада, Церква.с.Полиці, вул..Садова, вул.. Лісна, вул.. Незалежності, вул.. Сосногруд.2.ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-4, Л-5 КТП-15410:00 – 16:30Медпункт, ССТ пнівне (магазин, пекарня), Сільська рада, Будинок культури, ПП Цьопич Л.М., ПП Цьопич С.В., ПП Матюк В.Ф.с.Нові Червища, Центральна, вул.. Дарниця..Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 09:30-17:00СВК "УРОЖАЙ", Пп Янюк П.П, Ферма1 Омеляник.2. 09:30-17:00СГТзОВ Луцький "Райсількомунгосп", Агросеплай.с. В.Омеляник, вул БудівельнаПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-27910:00 - 17:00с. Березичі вул. Вереснева, вул. ПоліськаПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-28610:00 - 17:00смт, Любешів вул. Дружби, вул. Ярослава ГаланаПЛ-10 кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід –Підкормілля»10:00 - 17:00УВГ насосна станція, дитячий садок, пилорама ФОП Касянчук, церква, ФАП, магазин ФОП Сергуц, ФАП, СГПП «Дружба»с. Підкормілля вул. Воз’єднання, вул. Садова, вул. Перемоги, Вереснева, вул. Жовтнева, вул. Молодіжна1. 10:00-20:00КТП-464, смт. Колки - ТзОВ"Маневицький райагропостач" (виробнича база).КТП-281 - Колківське вище професійне училище.ЗТП-242 - Районний відділ освіти (школа, башня).КТП-209 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ластівка»), Колківське вище професійне училище (учбовий корпус, лабораторія, гуртожиток), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), ФОП Горбач В.В. (магазин «Вікторія»).КТП-298 - Колківське споживче товариство (прод.магазин), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (прод.магазин, кафе «Казка»), ФОП Кучмик Т.Г.(магазин).КТП-275 – с. Старосілля - сільська рада (клуб, водонапірна башня, СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-104 – Церква.ЩТП-482.КТП-107, смт. Колки - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).КТП-105 - Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (музична школа), ФОП Ковальська Н.А. (цех безалког.напоїв), Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна (магазин).КТП-106 - Колківська селищна рада (дит.садок, дит.садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда.КТП-309 - Колківська селищна рада (адмінприміщенн), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (склад, контора, гастроном »Маркет», універмаг, цех контори, прод.магазин № 3), ФОП Кальковець Володимир Григорович (магазин), ФОП Рейкін Олег Борисович (бар «Ретро»), Церква, ФОП Калуш Микола Миколайович (будівельний майданчик), ФОП Потоцькі Максим Павлович, ФОП Баль Олександр Володимирович (магазин-квартира).1. 09:00 – 17:00смт.Благодатневул.Східна, 7-23, 10-28вул.Ватутінавул.Макаренковул.Пархоменка, 18-24вул.Мічуріна, 1-7, 19, 2-42. 09:00 – 17:00м.Нововолинськвул.Некрасовавул.Рябченюкавул.Хасевича, 16а, 1-11, 2-16вул.Гоголявул.Наливайковул.Сагайдачноговул.Заводська, 1, 3, 4вул.Павлова, 41-47пров.Хлібнийвул.Кутузова, 11пров.Вишневийвул.Польовавул.Довженкавул.І.Франка, 40-50вул.Ціолковського, 1-23, 2-14ПЛ-10 кВ Л 75-0510:00 - 16:00с. Гіриники :Товариство з обмеженою відповідальністю "лайфселл";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР";Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро";ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ";ФОП Приймачук Іван Олексійович;ФОП Ващук Віталій Іванович;ФОП Денисюк Леонід Феодосійович;Ратнівське міжрайонне управління водного господарствас. Сільце :Церква с.Сільце;ГРП с. Сільце : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ВОЛИНЬГАЗ";Дит . садок с. Сільце: Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської областічастково с. Гірники, частково с. Сільце1. 9:00-17:00с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщенняс.Іванчиці, вул. Центральна, СтеповаПЛ-0,4 кВ від КТП-4269:00-17:00с.Іванчиціс.Іванчиці, вул. Степова, ВеселаПЛ-0,4 кВ від КТП-3199:00-17:00смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. 9:00-17:00м.Рожище, вул. Курбаса5. 9:00-17:00м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄпм.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, ГагарінаПЛ-10кВ Л34-069:00-17:00с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригадас.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, ПольоваПЛ-0,4 кВ від КТП-39:00-17:00с.ПідліскиПЛ-0,4 кВ від КТП-3149:00-17:00с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАПс.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, ЛісоваПЛ-0,4 кВ від КТП-3139:00-17:00с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школис.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10ПЛ-0,4 кВ від КТП-479:00-17:00с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАПс.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11ПЛ-0,4 кВ від КТП-1769:00-17:00с.Яблунівкас.Яблунівка12ПЛ-0,4 кВ від КТП-3259:00-17:00с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клубс.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13КТП-4189:00-17:00с.Вічині школас.Вічині, вул.Шкільна, Центральна, Ветеранів, Ранкова, Центральна.14ПЛ-10кВ Л34-039:00-17:00с.Щурин, Ясеніка, Вітоніжс.Щурин, Ясеніка, Вітоніж15ПЛ-10кВ Л34-069:00-17:00с.Немир, Раймістос.Немир, РаймістоКТП-169 Л-110:00 - 16:00вул: Підварська,Костючика,Довгаля2. 10:00 - 17:00с Любохини вул: Яблунева,Коржана09:30-16:30ФОП Дяк С.В – торговий павільйон, ТзОВ «Тейлор Холд » - АЗСсмт Турійськ вул. Мисливська, Нова, Надрічна, Сільськогосподарська , Набережна , Лесі Українки, КовельськаПЛ-10кВ Л-24-04КТП-65КТП-295КТП-64КТП-294КТП-74КТП-73КТП-369 А10:00-16:30ВО Турійська РДА – школа, Туличівська с/р – клуб, адмінприміщення, клуб,УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС,КЗ «ТЦПМСД»- ФАП, СВГ «Лаванда» - контора,бригада, ТРСТ – магазин,ФГ «Аміла» - бригадас.Туличів, с.Літин