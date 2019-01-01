До Луцька приїздить репер Михайло Невідомський – відомий в Україні своїми авторськими піснями.Саме він поклав на музику й чимало творів наших класиків. Зустрітися з музикантом можна буде 10 липня у молодіжному центрі YouthСфера.Михайло Невідомський – митець з складною життєвою долею та попри все він продовжує створювати цікаві проекти, які вражають українців. Зокрема, разом з Юлією Шатило він створив гурт «Апокриф», який . Тож часто, школярі, готуючись до ЗНО слухають саме ці композиції, а не читають оригінали.Чоловік й сам пише тексти та шукав людей, які готові допомогти у створенні кліпу. Відгукнулася лучанка,. Вона розповіла, що вірші Міши її зачепили глибиною, адже це «боляча поезія, з надривом». Тож вона долучила оператора та режисерай вийшла спільна робота.Кліп на текст Невідоського «Остання надія» знімали у Львові та Луцьку. У тексті йдеться про доволі складні соціальні проблеми, як виїзд молоді за кордон та вживання наркотиків. Проте автор наголошує на тому, що завжди є надія.Презентуватимуть роботу та розкажуть про творчий процес 10 липня о 18 годині у молодіжному центрі YouthСфера (Винниченка 67/601).Вхід – вільний.