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До Луцька приїздить репер Михайло Невідомський

До Луцька приїздить репер Михайло Невідомський
До Луцька приїздить репер Михайло Невідомський – відомий в Україні своїми авторськими піснями.

Саме він поклав на музику й чимало творів наших класиків. Зустрітися з музикантом можна буде 10 липня у молодіжному центрі YouthСфера.

Михайло Невідомський – митець з складною життєвою долею та попри все він продовжує створювати цікаві проекти, які вражають українців. Зокрема, разом з Юлією Шатило він створив гурт «Апокриф», який . Тож часто, школярі, готуючись до ЗНО слухають саме ці композиції, а не читають оригінали.

Чоловік й сам пише тексти та шукав людей, які готові допомогти у створенні кліпу. Відгукнулася лучанка, Юлія Яковлюк. Вона розповіла, що вірші Міши її зачепили глибиною, адже це «боляча поезія, з надривом». Тож вона долучила оператора та режисера Олександра Слободу й вийшла спільна робота.

Кліп на текст Невідоського «Остання надія» знімали у Львові та Луцьку. У тексті йдеться про доволі складні соціальні проблеми, як виїзд молоді за кордон та вживання наркотиків. Проте автор наголошує на тому, що завжди є надія.

Презентуватимуть роботу та розкажуть про творчий процес 10 липня о 18 годині у молодіжному центрі YouthСфера (Винниченка 67/601).

Вхід – вільний.

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Теги: Михайло Невідомський
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