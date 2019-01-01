Луцька стилістка дала поради жінкам, як правильно підбирати собі гардероб

Катерина Ковальчук запевняє, що 10-15 комплектів одягу достатньо на 4 сезони. Головне – правильно їх підібрати.



Про це йшлося під час зустрічі з Катериною Ковальчук у Молодіжному центрі YouthСфера, - пише



Про капсульний гардероб



“Зазвичай для дівчат вистачає 10-15 комплектів, щоб їх носити чотири сезони. Щоб завжди знати що вдягнути, потрібно зробити так званий “капсульний гардероб”. Цей підхід дійсно економить гроші та зменшує кількість необдуманих покупок, привчає користуватись меншою кількістю речей”, – пояснює Катерина.





Приклад капсульного гардеробу



Є спеціальна формула капсули одягу. Потрібно мати два варіанти низу (штани та спідниця), 2-3 топи (сорочка, футболка, блуза), жакет (жилет чи кардиган), три пари взуття (на підборах та без них). А ще – один предмет верхнього одягу та аксесуари (сумка, ремінь).

Приклад капсульного гардеробу

“Це основна капсула, від неї можна відштовхуватися і створювати безліч образів, комбінуючи одяг між собою”, – розповіла стилістка.



Про Mood board



З капсули можна створити Mood board. Це просто дошка із фотографіями речей, які в майбутньому будуть комбінуватись між собою. Щоб створити таку дошку, треба приміряти різні образи ізробити фото.



Приклад Mood board



“Дуже важливо правильно купувати речі. При розборі гардеробу я помічаю, що не всі завжди правильно купують речі, які підходять до певного типу фігури. А це дуже важливо, бо, наприклад, до фігури “груша” ніколи не підійде довжина міні”, – радить експертка.

Приклад капсульного гардеробу

Розбір гардеробу починається з верхнього одягу і закінчується низом та аксесуарами. Потрібно одразу позбуватися речей, які у вас лежать роками і ви їх не вдягаєте. Краще віддати їх тому, хто дійсно буде носити, це дає змогу позбутися проблеми вибору та поєднання одягу. Капсули будуть розкладені на полицях, грамотно скомбіновані та доповнені.



Записала Поліна БЕРЕЗЮК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напевно усім жінкам знайома ситуація, коли повна шафа речей, а одягти – нічого. Луцька стилістказапевняє, що 10-15 комплектів одягу достатньо на 4 сезони. Головне – правильно їх підібрати.Про це йшлося під час зустрічі з Катериною Ковальчук у Молодіжному центрі YouthСфера, - пише 12 канал “Зазвичай для дівчат вистачає 10-15 комплектів, щоб їх носити чотири сезони. Щоб завжди знати що вдягнути, потрібно зробити так званий “капсульний гардероб”. Цей підхід дійсно економить гроші та зменшує кількість необдуманих покупок, привчає користуватись меншою кількістю речей”, – пояснює Катерина.Є спеціальна формула капсули одягу. Потрібно мати два варіанти низу (штани та спідниця), 2-3 топи (сорочка, футболка, блуза), жакет (жилет чи кардиган), три пари взуття (на підборах та без них). А ще – один предмет верхнього одягу та аксесуари (сумка, ремінь).“Це основна капсула, від неї можна відштовхуватися і створювати безліч образів, комбінуючи одяг між собою”, – розповіла стилістка.З капсули можна створити Mood board. Це просто дошка із фотографіями речей, які в майбутньому будуть комбінуватись між собою. Щоб створити таку дошку, треба приміряти різні образи ізробити фото.“Дуже важливо правильно купувати речі. При розборі гардеробу я помічаю, що не всі завжди правильно купують речі, які підходять до певного типу фігури. А це дуже важливо, бо, наприклад, до фігури “груша” ніколи не підійде довжина міні”, – радить експертка.Розбір гардеробу починається з верхнього одягу і закінчується низом та аксесуарами. Потрібно одразу позбуватися речей, які у вас лежать роками і ви їх не вдягаєте. Краще віддати їх тому, хто дійсно буде носити, це дає змогу позбутися проблеми вибору та поєднання одягу. Капсули будуть розкладені на полицях, грамотно скомбіновані та доповнені.

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