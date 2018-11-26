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У волинянки, яка їхала маршруткою з Києва до Луцька, вкрали сумку з медкарткою хворої на ДЦП дитини

У волинянки, яка їхала маршруткою з Києва до Луцька, вкрали сумку з медкарткою хворої на ДЦП дитини
У дуже неприємну ситуацію потрапила Ілона Какалюк із села Краснилівка Камінь-Каширського району.

14 червня вона з донькою поверталася з Києва маршруткою. Коли ж виходили на кінцевій у Луцьку, виявилося, що їхньої валізи немає, - пише газета Вісник.

У ній були документи, речі і медична картка хворої дитини. І це – найцінніше для сім’ї Какалюків, бо отримати нове свідоцтво легко, а от як відновити записи, консультації, рентгенівські знімки і виписки лікарів – важко.

У 4-річної дитини – ДЦП. На початку цього літа їй вкотре робили операцію в Інституті травматології та ортопедії Національної академії наук України. Дістати квитки додому на потяг 14 червня, як розповідає жінка, їй не вдалося, тож вирішила вертатися маршруткою. На автостанції у Києві сіли на автобус, який відходив найближчим рейсом. Каже молода жінка, що маршрут, швидше за все, приватний і нерегулярний.

"Водій поставив нашу звичайну чорну (спортивну) сумку у багажне відділення. Слідом туди запхнули свої речі четверо чоловіків. Усім десь за 30, з вигляду заробітчани, були напідпитку. Вони виходили тоді найперші, десь перед Рівним. І як потім згадував водій, зупинявся він біля дороги, яка веде до таких населених пунктів як Соснове та Березне. То я на цих заробітчан і грішу, бо решта пасажирів, які виходили пізніше, були без багажу. Коли ми приїхали на кінцеву у Луцьк, виявилося, що сумки нема. А оскільки там не було взагалі ніяких валіз, отже, нашу вкрали. Я до водія – а він руками розводить: за багаж відповідальності не несе (його Ілона додатково не оплачувала, тому справді жодних претензій бути не може – авт.). Поліція склала два протоколи і все. Вмістом нашої сумки не розбагатієш: спеціальне ортопедичне взуття для дитини-інваліда, документи, наш одяг і медична картка з вказаним на ній моїм номером мобільного телефону. Знаєте, ми спочатку чекали, що подзвонять, але вже стільки часу минуло", - бідкається, пригадуючи події того дня Ілона.

Тож Ілона Какалюк звертається до тих, хто прихопив сумку або знає, де вона повернути їй.

Незабаром її доньці доведеться замовляти спеціальні ортопедичні засоби, а без історії хвороби це зробити надзвичайно важко. Навіть втрачені свідоцтво з паспортом не завдадуть сім'ї Какалюків стільки неприємностей, скільки відсутність медичної картки їхньої хворої дитини.

Мирослава КОСЬМІНА

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Теги: сумка, речі, ДЦП, Волинь
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