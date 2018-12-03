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Український автобус з пасажирами потрапив в аварію у Польщі

Український автобус з пасажирами потрапив в аварію у Польщі
У Польщі 11 людей отримали травми внаслідок аварії українського автобуса, який з’їхав у рів.

За інформацією представника Державної пожежної охорони, п'ять українців доставили до лікарень, - пише Польське радіо.

Автобус з українською реєстрацією, який їхав у напрямку Вроцлава, і яким подорожувало 37 пасажирів, включаючи одну дитину, з невідомих причин з’їхав з дороги і впав у канаву, а потім перекинувся.

Рятувальники, які прибули на місце, надали допомогу 11 жертвам. П’ять із них були доставлені до лікарень. Автомагістраль була закрита на час приземлення вертольотів повітряної служби порятунку.

За інформацією Головного управління національних доріг та автомагістралей в місті Ополє, автобус витягли з кювету.Пасажирів автобуса розмістили в школі.

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Теги: аварія, Польща, українці
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