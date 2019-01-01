Закликають привітати з днем народження доньку загиблого в Іловайському котлі волинянина

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні, 7 липня, 14-й день народження відзначає. Тато дівчинкислужив у 51-їй бригаді оператором-топогеодезистом. Загинув Герой на День Незалежності – 24 серпня 2014 року в Іловайському котлі. В цей день по позиціям українських мінометників біля с. Мілітопіль, Амвросіївського району було завдано потужного удару російськими окупантами, в результаті якого було влучено у вантажівку ГАЗ-66, в якому знаходилися артилерійські боєприпаси. Під час спроби загасити полум’я, вантажівка вибухнула.Родина Данилевичів два тижні шукала тіло Романа. Шлях додому був довгий. Морг Старобешєво, морг Волновахи (в якому тіло сплутали і передали замість Мелітополя, куди поїхав брат на опізнання, в Маріуполь), морг Маріуполя, морг Дніпра... Поховали його в рідному селі – біля Ковеля.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.В пам’яті своїх земляків Роман Данилевич залишився доброю, чуйною, справедливою людиною, він завжди був готовий прийти на допомогу у важку хвилину. Він не став ухилятися від мобілізації, тому що добре розумів: Україну необхідно рятувати. Ковельська міська рада прийняла рішення присвоїти новозбудованій вулиці в районі вулиці Лісової ім'я Романа Данилевича.Його донечка Іваночка сьогодні розповідає: «Там, далеко від дому, татко постійно скучав за своїм рідним краєм та близькими людьми, тому постійно зідзвонювався зі своїми батьками, та безмежно радів, коли чув в слухавці милий його серцю голос дружини. Останній свій дзвінок татко зробив фактично напередодні власної смерті. Розпитував, що хорошого у мене, чи не ображає хтось. Просив слухатися маму та берегти її».Дівчинці довелося рано подорослішати. Кожного дня вона намагалася підтримати та розрадити свою неньку, та прикладала чимало зусиль, самій при цьому не впадати у відчай. Нині Іванка вже закінчила 8-й клас, готується поступати у військовий ліцей.У майбутньому дівчинка хоче стати перекладачем. Вона багато займалася вивченням, саме англійської мови, відвідувала додатково заняття. Мріє поїхати до Англії.Іванка любить мандрувати. Дякуючи волонтерам, у Різдвяні свята вона відвідала неповторні Карпати, де змогла ознайомитися із традиціями святкування, харчування, побуту. Цікаво було побачити, як грають на трембіті. Наша іменинниця, завдяки волонтерам, уже відвідала такі країни, як Ізраїль, Німеччина, Франція. В усіх цих країнах їй сподобалася красива архітектура, побут. Запам’яталося хороше відношення тих родин, які їх запросили відпочити. А ще, дівчину вразив європейський рівень життя, їй дуже хочеться, щоб у нашій державі він був таким же.Юна патріотка поділилася своїми мріями щодо розвитку України. Вона дуже хоче, щоб талановиті, неповторні українці жили у мирі та в достатку.Також Іоанна розповідає, що любить тварин, особливо котиків та песиків. А в дома у неї є папуга Кеша.Іванна обожнює слухати музику. З відомих людей вона б хотіла зустрітися із зіркою Надією Дорофеєвою, їй подобається її стиль у музиці та одязі.Найбільшим авторитетом для Іванки є матуся. Вона її дуже любить і ці почуття за словами дівчинки – взаємні. Вона часто допомагає їй у всьому. Найбільше любить готувати з нею разом на кухні, а також вважає своїми обов’язками прибирання в квартирі.Зробіть сюрприз Іванці, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі посиланням:http://memorybook.org.ua/5/danilevich.htmМаєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).ДАНИЛЕВИЧ ІОАННА – невдовзі 14 років (7.07.2005). м. Ковель. Одяг: 168; взуття: 39.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.