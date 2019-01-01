На аукціоні продали унікальну ікону з сірників, аби врятувати маленького волинянина
Сьогодні, 15:18
На благодійному аукціоні продали ікону з сірників, яку створив волинський майстер, щоб зібрати гроші на лікування онкохворого Матвія Хвищука.
Про це повідомляє Матвій Олійник на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Заради порятунку хворого на рак маленького волинянина продають унікальну ікону з сірників.
«Куплену ікону Спасителя із сірників на аукціоні власник забажав подарувати хворому Матвійку Хвищуку! Дякуємо Ігорю Костянтиновичу за підтримку і розуміння! Також вдячні за виготовлення образу нашому умільцю Юрію Семенюку!», – йдеться у дописі Матвія Олійника.
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Про це повідомляє Матвій Олійник на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Заради порятунку хворого на рак маленького волинянина продають унікальну ікону з сірників.
«Куплену ікону Спасителя із сірників на аукціоні власник забажав подарувати хворому Матвійку Хвищуку! Дякуємо Ігорю Костянтиновичу за підтримку і розуміння! Також вдячні за виготовлення образу нашому умільцю Юрію Семенюку!», – йдеться у дописі Матвія Олійника.
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