На аукціоні продали унікальну ікону з сірників, аби врятувати маленького волинянина





Про це повідомляє Матвій Олійник на своїй сторінці у Facebook, - пише



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«Куплену ікону Спасителя із сірників на аукціоні власник забажав подарувати хворому Матвійку Хвищуку! Дякуємо Ігорю Костянтиновичу за підтримку і розуміння! Також вдячні за виготовлення образу нашому умільцю Юрію Семенюку!», – йдеться у дописі Матвія Олійника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На благодійному аукціоні продали ікону з сірників, яку створив волинський майстер, щоб зібрати гроші на лікування онкохворого Матвія Хвищука.Про це повідомляєна своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель «Куплену ікону Спасителя із сірників на аукціоні власник забажав подарувати хворому Матвійку Хвищуку! Дякуємо Ігорю Костянтиновичу за підтримку і розуміння! Також вдячні за виготовлення образу нашому умільцю Юрію Семенюку!», – йдеться у дописі Матвія Олійника.

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