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На аукціоні продали унікальну ікону з сірників, аби врятувати маленького волинянина

На аукціоні продали унікальну ікону з сірників, аби врятувати маленького волинянина
На благодійному аукціоні продали ікону з сірників, яку створив волинський майстер, щоб зібрати гроші на лікування онкохворого Матвія Хвищука.

Про це повідомляє Матвій Олійник на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.

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«Куплену ікону Спасителя із сірників на аукціоні власник забажав подарувати хворому Матвійку Хвищуку! Дякуємо Ігорю Костянтиновичу за підтримку і розуміння! Також вдячні за виготовлення образу нашому умільцю Юрію Семенюку!», – йдеться у дописі Матвія Олійника.

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Теги: ікона, Волинь, аукціон, порятунок
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