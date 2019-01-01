У селі на Волині 417 абонентів на два дні залишаться без газу

У селі Велика Глуша Любешівського району через ремонтні роботи два дні не буде газу.Так, буде припинено газопостачання до населеного пункту о 8:00 год. 10 липня до 17:00 год 12 липня, - інформує прес-служба “Волиньгазу”."У ході робіт буде виконана заміна газорегулюючого обладнання у відповідності до затвердженого Плану розвитку “Волиньгаз”. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті", - йдеться у повідомлені.Відновлення газопостачання 417 абонентам відбудеться 12 липня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.