У Нововолинську кличуть на збори щодо підтримки екологічного стану у місті





Про це написав Андрій Медина у соціальній мережі facebook, - пише



“Збори мешканців Нововолинська на 08.07.2019р. Хочеш дихати чистим повітрям у своєму місті? Приходь 8-го липня в понеділок на в’їздне засідання екологічної комісії у місті Нововолинську. Початок зборів – 18:00, у міському клубі на 5-му мікрорайоні. Хочемо бачити і чути голову екологічної комісії, мера Нововолинська та міських депутатів”, – зазначив Медина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го липня у Нововолинську планують провести збори жителів на підтримку екологічного стану у місті. Початок заходу відбудеться о 18-й годині на 5-му мікрорайоні.Про це написаву соціальній мережі facebook, - пише Буг “Збори мешканців Нововолинська на 08.07.2019р. Хочеш дихати чистим повітрям у своєму місті? Приходь 8-го липня в понеділок на в’їздне засідання екологічної комісії у місті Нововолинську. Початок зборів – 18:00, у міському клубі на 5-му мікрорайоні. Хочемо бачити і чути голову екологічної комісії, мера Нововолинська та міських депутатів”, – зазначив Медина.

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