У Нововолинську кличуть на збори щодо підтримки екологічного стану у місті
Сьогодні, 19:38
8-го липня у Нововолинську планують провести збори жителів на підтримку екологічного стану у місті. Початок заходу відбудеться о 18-й годині на 5-му мікрорайоні.
Про це написав Андрій Медина у соціальній мережі facebook, - пише Буг.
“Збори мешканців Нововолинська на 08.07.2019р. Хочеш дихати чистим повітрям у своєму місті? Приходь 8-го липня в понеділок на в’їздне засідання екологічної комісії у місті Нововолинську. Початок зборів – 18:00, у міському клубі на 5-му мікрорайоні. Хочемо бачити і чути голову екологічної комісії, мера Нововолинська та міських депутатів”, – зазначив Медина.
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Про це написав Андрій Медина у соціальній мережі facebook, - пише Буг.
“Збори мешканців Нововолинська на 08.07.2019р. Хочеш дихати чистим повітрям у своєму місті? Приходь 8-го липня в понеділок на в’їздне засідання екологічної комісії у місті Нововолинську. Початок зборів – 18:00, у міському клубі на 5-му мікрорайоні. Хочемо бачити і чути голову екологічної комісії, мера Нововолинська та міських депутатів”, – зазначив Медина.
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