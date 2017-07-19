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У Нововолинську кличуть на збори щодо підтримки екологічного стану у місті

У Нововолинську кличуть на збори щодо підтримки екологічного стану у місті
8-го липня у Нововолинську планують провести збори жителів на підтримку екологічного стану у місті. Початок заходу відбудеться о 18-й годині на 5-му мікрорайоні.

Про це написав Андрій Медина у соціальній мережі facebook, - пише Буг.

“Збори мешканців Нововолинська на 08.07.2019р. Хочеш дихати чистим повітрям у своєму місті? Приходь 8-го липня в понеділок на в’їздне засідання екологічної комісії у місті Нововолинську. Початок зборів – 18:00, у міському клубі на 5-му мікрорайоні. Хочемо бачити і чути голову екологічної комісії, мера Нововолинська та міських депутатів”, – зазначив Медина.

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Теги: Нововолинськ, збори, екологія
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