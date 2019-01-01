В Одесі поліція звільнила двох заручниць: злочинець вимагав мільйон доларів та вертоліт





Як повідомили



«Поліцейські звільнили двох працівниць фінансової установи. Їх машиною швидкої допомоги доправили до медичного закладу», - відзначили у главку.



Зараз із 25-річним зловмисником, який, за попередніми даними, є жителем Одеського регіону, працюють правоохоронці.



Як повідомив журналістам начальник регіонального главку Нацполіціі Олег Бех, в поліцію надійшло повідомлення від приватної охорони про те, що спрацювала тривожна кнопка - захоплено установу, де видають кредити.



«Було встановлено, що в цьому приміщенні «швидких грошей» працювали дві співробітниці. До приміщення зайшов невідомий, який за собою зачинив двері. Відтак, погрожуючи складаним ножем, який приставив до горла однієї зі співробітниць, почав вимагати гроші. Дівчата йому сказали, що грошей немає, а сума його цікавила не менш як 1 млн дол.», - зазначив Бех.



За його словами, коли приїхала поліція, зловмисник зажадав 1 млн доларів і вертоліт, який би його перемістив в інше місце, яке він вкаже. Як зазначив Бех, у місті було ухвалено рішення ввести поліцейську операцію «Грім». Тому до спецоперації залучили спеціальні підрозділи, зокрема «КОРД», який оцінивши ситуацію, ухвалив рішення взяти ситуацію під свій контроль і вжив відповідних заходів із звільнення жінок і затримання зловмисника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі поліція під час штурму приміщення фінансової установи звільнила двох захоплених у заручники співробітниць.Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, спецоперацію на вулиці Чорноморського козацтва, у Суворовському районі міста, завершили.«Поліцейські звільнили двох працівниць фінансової установи. Їх машиною швидкої допомоги доправили до медичного закладу», - відзначили у главку.Зараз із 25-річним зловмисником, який, за попередніми даними, є жителем Одеського регіону, працюють правоохоронці.Як повідомив журналістам начальник регіонального главку Нацполіціі Олег Бех, в поліцію надійшло повідомлення від приватної охорони про те, що спрацювала тривожна кнопка - захоплено установу, де видають кредити.«Було встановлено, що в цьому приміщенні «швидких грошей» працювали дві співробітниці. До приміщення зайшов невідомий, який за собою зачинив двері. Відтак, погрожуючи складаним ножем, який приставив до горла однієї зі співробітниць, почав вимагати гроші. Дівчата йому сказали, що грошей немає, а сума його цікавила не менш як 1 млн дол.», - зазначив Бех.За його словами, коли приїхала поліція, зловмисник зажадав 1 млн доларів і вертоліт, який би його перемістив в інше місце, яке він вкаже. Як зазначив Бех, у місті було ухвалено рішення ввести поліцейську операцію «Грім». Тому до спецоперації залучили спеціальні підрозділи, зокрема «КОРД», який оцінивши ситуацію, ухвалив рішення взяти ситуацію під свій контроль і вжив відповідних заходів із звільнення жінок і затримання зловмисника.

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