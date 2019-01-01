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Андрій Покровський розповів, як залучити до Луцька інвесторів. ВІДЕО

Андрій Покровський розповів, як залучити до Луцька інвесторів. ВІДЕО
Засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутат Луцької міської ради Андрій Покровський розповів про те, як зробити так, аби інвестори захотіли вкладати в наше місто.

Про це говорили в ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 4 липня на 12 каналі, - пише Конкурент.

Із його слів, дуже важлива стратегія розвитку міста.

"Коли інвестор бачить, що в міста є стратегія і як вона буде змінюватися впродовж декількох років, то він розуміє, що тут живуть свідомі й адекватні люди, які щось роблять. По-друге, дуже важко конкурувати зі Львовом, адже Львів має більшу історичну цінність і географічно краще розташований до шляхів, від яких Луцьк розташований трохи далі. Але все одно це не є завадою для того, аби розвивати тут інвестиційний клімат, приводити сюди інвестора. Однак найголовніше – ми мамо закласти в нашому бізнес-плані те, що має зробити міська влада за кошти з міського бюджету, і те, на які проекти ми хочемо залучити інвестиційні кошти. На останні організувати пошук інвесторів, можливо, це будуть навіть внутрішні інвестори. Можливо – загальнодержавні, можливо – іноземні. Треба виходити на них з пропозиціями, з позицією міської влади, щоб мер особисто вів ці перемовини", – розповів Андрій Покровський.



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Теги: Луцьк, Андрій Покровський, інвестори
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