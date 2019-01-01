Андрій Покровський розповів, як залучити до Луцька інвесторів. ВІДЕО

Андрій Покровський розповів про те, як зробити так, аби інвестори захотіли вкладати в наше місто.



Про це говорили в ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 4 липня на 12 каналі, - пише



Із його слів, дуже важлива стратегія розвитку міста.



"Коли інвестор бачить, що в міста є стратегія і як вона буде змінюватися впродовж декількох років, то він розуміє, що тут живуть свідомі й адекватні люди, які щось роблять. По-друге, дуже важко конкурувати зі Львовом, адже Львів має більшу історичну цінність і географічно краще розташований до шляхів, від яких Луцьк розташований трохи далі. Але все одно це не є завадою для того, аби розвивати тут інвестиційний клімат, приводити сюди інвестора. Однак найголовніше – ми мамо закласти в нашому бізнес-плані те, що має зробити міська влада за кошти з міського бюджету, і те, на які проекти ми хочемо залучити інвестиційні кошти. На останні організувати пошук інвесторів, можливо, це будуть навіть внутрішні інвестори. Можливо – загальнодержавні, можливо – іноземні. Треба виходити на них з пропозиціями, з позицією міської влади, щоб мер особисто вів ці перемовини", – розповів Андрій Покровський.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутат Луцької міської радирозповів про те, як зробити так, аби інвестори захотіли вкладати в наше місто.Про це говорили в ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 4 липня на 12 каналі, - пише Конкурент Із його слів, дуже важлива стратегія розвитку міста."Коли інвестор бачить, що в міста є стратегія і як вона буде змінюватися впродовж декількох років, то він розуміє, що тут живуть свідомі й адекватні люди, які щось роблять. По-друге, дуже важко конкурувати зі Львовом, адже Львів має більшу історичну цінність і географічно краще розташований до шляхів, від яких Луцьк розташований трохи далі. Але все одно це не є завадою для того, аби розвивати тут інвестиційний клімат, приводити сюди інвестора. Однак найголовніше – ми мамо закласти в нашому бізнес-плані те, що має зробити міська влада за кошти з міського бюджету, і те, на які проекти ми хочемо залучити інвестиційні кошти. На останні організувати пошук інвесторів, можливо, це будуть навіть внутрішні інвестори. Можливо – загальнодержавні, можливо – іноземні. Треба виходити на них з пропозиціями, з позицією міської влади, щоб мер особисто вів ці перемовини", – розповів Андрій Покровський.

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