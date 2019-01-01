Відомий луцький діджей одружився

Павло Лизун, відомий як DJ Pavel Lee, одружився.



Весілля відбулося 6 липня у ресторані Gosti, - пише



Павло – резидент луцьких нічних клубів, зокрема, свого часу «Opera Dance Club». Його обраницею стала Аліна Тіхоненко.



До слова, інший луцький діджей Артем Будчук, DJ Bolshoi, освідчився коханій дівчині перед тисячним натовпом. Це сталося на сцені під час святкування п'ятого дня народження ТРЦ «ПортCity».





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