Відомий луцький діджей одружився
Сьогодні, 17:03
Луцький діджей Павло Лизун, відомий як DJ Pavel Lee, одружився.
Весілля відбулося 6 липня у ресторані Gosti, - пише Таблоїд Волині.
Павло – резидент луцьких нічних клубів, зокрема, свого часу «Opera Dance Club». Його обраницею стала Аліна Тіхоненко.
До слова, інший луцький діджей Артем Будчук, DJ Bolshoi, освідчився коханій дівчині перед тисячним натовпом. Це сталося на сцені під час святкування п'ятого дня народження ТРЦ «ПортCity».
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Весілля відбулося 6 липня у ресторані Gosti, - пише Таблоїд Волині.
Павло – резидент луцьких нічних клубів, зокрема, свого часу «Opera Dance Club». Його обраницею стала Аліна Тіхоненко.
До слова, інший луцький діджей Артем Будчук, DJ Bolshoi, освідчився коханій дівчині перед тисячним натовпом. Це сталося на сцені під час святкування п'ятого дня народження ТРЦ «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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