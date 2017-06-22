На Полтавщині у будинку знайшли тіла подружжя: у вбивстві підозрюють сина загиблих
Сьогодні, 18:01
У Полтавській області, під час ліквідації пожежі у приватному будинку, знайшли тіла подружжя. Поліція затримала сина загиблих, якого підозрюють у вбивстві.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.
Так, 6 липня, близько 7:00 поліція отримала повідомлення від ДСНС про знайдені тіла під час пожежі.
“На місце події прибула слідчо-оперативна група. При огляді тіл чоловіка і жінки, 1970 року народження, були виявлені сліди насильницької смерті. За попереднім висновком, обидві жертви отримали смертельні поранення в область шиї”, — йдеться в повідомленні.
У вбивстві підозрюють сина подружжя, 1991 року народження. Чоловіка затримано на підставі ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України.
“Мотиви вбивства належить встановити слідчим у рамках кримінального провадження, відкритого за п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство двох або більше осіб) КК України”, — зазначається в повідомленні.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.
Так, 6 липня, близько 7:00 поліція отримала повідомлення від ДСНС про знайдені тіла під час пожежі.
“На місце події прибула слідчо-оперативна група. При огляді тіл чоловіка і жінки, 1970 року народження, були виявлені сліди насильницької смерті. За попереднім висновком, обидві жертви отримали смертельні поранення в область шиї”, — йдеться в повідомленні.
У вбивстві підозрюють сина подружжя, 1991 року народження. Чоловіка затримано на підставі ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України.
“Мотиви вбивства належить встановити слідчим у рамках кримінального провадження, відкритого за п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство двох або більше осіб) КК України”, — зазначається в повідомленні.
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