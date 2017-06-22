вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Полтавщині у будинку знайшли тіла подружжя: у вбивстві підозрюють сина загиблих

На Полтавщині у будинку знайшли тіла подружжя: у вбивстві підозрюють сина загиблих
У Полтавській області, під час ліквідації пожежі у приватному будинку, знайшли тіла подружжя. Поліція затримала сина загиблих, якого підозрюють у вбивстві.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.

Так, 6 липня, близько 7:00 поліція отримала повідомлення від ДСНС про знайдені тіла під час пожежі.

“На місце події прибула слідчо-оперативна група. При огляді тіл чоловіка і жінки, 1970 року народження, були виявлені сліди насильницької смерті. За попереднім висновком, обидві жертви отримали смертельні поранення в область шиї”, — йдеться в повідомленні.

У вбивстві підозрюють сина подружжя, 1991 року народження. Чоловіка затримано на підставі ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України.

“Мотиви вбивства належить встановити слідчим у рамках кримінального провадження, відкритого за п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство двох або більше осіб) КК України”, — зазначається в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Полтавщина, вбивство, подружжя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 липня
Сьогодні, 19:00
Луцька стилістка дала поради жінкам, як правильно підбирати собі гардероб
Сьогодні, 18:25
На Полтавщині у будинку знайшли тіла подружжя: у вбивстві підозрюють сина загиблих
Сьогодні, 18:01
У Луцьку «автохамка» на BMW лякала муніципалів впливовими знайомими
Сьогодні, 17:37
Відомий луцький діджей одружився
Сьогодні, 17:03
Схожі новини
Зухвале вбивство на Черкащині: чоловік застрелив подружжя під час пограбування Зухвале вбивство на Черкащині: чоловік застрелив подружжя під час пограбування
13 березень, 09:54
Розстріл подружжя біля суду у Миколаєві: несподівані факти трагедії Розстріл подружжя біля суду у Миколаєві: несподівані факти трагедії
01 лютий, 13:51
Вбивство через магію: жорстоко познущались над сім'єю з Києва Вбивство через магію: жорстоко познущались над сім'єю з Києва
22 червень, 2017, 22:01
На Полтавщині зникле торік подружжя знайшли вбитим у лісі На Полтавщині зникле торік подружжя знайшли вбитим у лісі
22 червень, 2017, 14:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонять продавати частину сигарет
Сьогодні, 12:22
 1
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Луцька стилістка дала поради жінкам, як правильно підбирати собі гардероб
Сьогодні, 18:25
 0
На Полтавщині у будинку знайшли тіла подружжя: у вбивстві підозрюють сина загиблих
Сьогодні, 18:01
 0
У Луцьку «автохамка» на BMW лякала муніципалів впливовими знайомими
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿