На Полтавщині у будинку знайшли тіла подружжя: у вбивстві підозрюють сина загиблих

У Полтавській області, під час ліквідації пожежі у приватному будинку, знайшли тіла подружжя. Поліція затримала сина загиблих, якого підозрюють у вбивстві.Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.Так, 6 липня, близько 7:00 поліція отримала повідомлення від ДСНС про знайдені тіла під час пожежі.“На місце події прибула слідчо-оперативна група. При огляді тіл чоловіка і жінки, 1970 року народження, були виявлені сліди насильницької смерті. За попереднім висновком, обидві жертви отримали смертельні поранення в область шиї”, — йдеться в повідомленні.У вбивстві підозрюють сина подружжя, 1991 року народження. Чоловіка затримано на підставі ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України.“Мотиви вбивства належить встановити слідчим у рамках кримінального провадження, відкритого за п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство двох або більше осіб) КК України”, — зазначається в повідомленні.