У Луцьку «автохамка» на BMW лякала муніципалів впливовими знайомими
Сьогодні, 17:37
У Луцьку муніципали на вулиці Кравчука виявили BMW, яке було припарковане з порушенням законодавства. Однак, водійка не визнавала своє провини і намагалась вирішити питання за допомогою нібито «впливових» осіб.
Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
Інспектори, пред’явивши службове посвідчення порушниці, роз’яснили їй норми статті 63 Конституції України, 268 КУпАП та пункт Правил благоустрою, який остання порушила.
"Проте, громадянка, ігноруючи норми Закону, спочатку почала вести себе агресивно, розмовляти з інспекторами на підвищених тонах таким чином привертаючи увагу прохожих, далі просто зачинилася в автомобілі та по мобільному телефону намагалася «вирішити» своє питання притягнення до адміністративної відповідальності", - йдеться у повідомлені.
В решті-решт, порушницю притягнули до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 152 КУпАП за порушення п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.
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Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
Інспектори, пред’явивши службове посвідчення порушниці, роз’яснили їй норми статті 63 Конституції України, 268 КУпАП та пункт Правил благоустрою, який остання порушила.
"Проте, громадянка, ігноруючи норми Закону, спочатку почала вести себе агресивно, розмовляти з інспекторами на підвищених тонах таким чином привертаючи увагу прохожих, далі просто зачинилася в автомобілі та по мобільному телефону намагалася «вирішити» своє питання притягнення до адміністративної відповідальності", - йдеться у повідомлені.
В решті-решт, порушницю притягнули до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 152 КУпАП за порушення п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.
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