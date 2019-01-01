Бабуся, яка у Луцьку торгувала сурогатом, сплатить кількатисячний штраф





Відповідну постанову виніс Луцький міськрайонний суд. Про це



"За результатами розгляду протоколу про адміністративне правопорушення інспектора департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн.на громадянку, яка реалізовувала сурогатний алкоголь по вул. Олексія Шума, 27, що у місті Луцьку.



Нагадуємо, що за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 10200 грн.", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанку, яка у Луцьку приторговувала сурогатом, зобов'язали сплатити 3 400 гривень штрафу.Відповідну постанову виніс Луцький міськрайонний суд. Про це повідомляє департамент муніципальної варти."За результатами розгляду протоколу про адміністративне правопорушення інспектора департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн.на громадянку, яка реалізовувала сурогатний алкоголь по вул. Олексія Шума, 27, що у місті Луцьку.Нагадуємо, що за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 10200 грн.", - йдеться в повідомленні.

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