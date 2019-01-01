У луцькому дворі утворилось стихійне сміттєзвалище
Сьогодні, 21:38
Через лучанина, який склав у дворі будівельні відходи, утворилось стихійне сміттєзвалище.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти.
"Самовільне складування будівельних матеріалів,яке в подальшому перетворилось на стихійне сміттєзвалище,влаштував один із жителів будинку по вул. Кравчука 36.
Інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було видано припис відповідальній особі за порушення п.п. 2.5.5.1.3 Правил благоустрою міста Луцька.
За невиконання вимог припису порушника чекає штраф у розмірі від 340 до 1360 грн.", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти.
"Самовільне складування будівельних матеріалів,яке в подальшому перетворилось на стихійне сміттєзвалище,влаштував один із жителів будинку по вул. Кравчука 36.
Інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було видано припис відповідальній особі за порушення п.п. 2.5.5.1.3 Правил благоустрою міста Луцька.
За невиконання вимог припису порушника чекає штраф у розмірі від 340 до 1360 грн.", - йдеться в повідомленні.
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