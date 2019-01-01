У місті на Волині – нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів





Про це йдеться у рішенні виконкому від 27 червня - пише



Тарифи набудуть чинності з 15 липня цього року.



Зокрема у тексті рішення йшлось про наступне:



1. Затвердити скориговані тарифи на послуги з збору, вивезення та складування ТПВ сміттєвозом КО-413 за 1 м.куб. (контейнерна схема). На одну людину – 19,42 гривень.





2. Затвердити скориговані тарифи на послуги з збору, вивезення та складування ТПВ за 1 м.куб. (безконтейнерна схема).

На одну людину – 23,06 гривні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконком Горохівської міської ради затвердив нові скориговані тарифи на вивезення твердих побутових відходів.Про це йдеться у рішенні виконкому від 27 червня - пише Район.Бізнес Тарифи набудуть чинності з 15 липня цього року.Зокрема у тексті рішення йшлось про наступне:1. Затвердити скориговані тарифи на послуги з збору, вивезення та складування ТПВ сміттєвозом КО-413 за 1 м.куб. (контейнерна схема). На одну людину – 19,42 гривень.2. Затвердити скориговані тарифи на послуги з збору, вивезення та складування ТПВ за 1 м.куб. (безконтейнерна схема).На одну людину – 23,06 гривні.

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