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Жителя Рівненщини не пустили за кордон через невчасну сплату аліментів

Жителя Рівненщини не пустили за кордон через невчасну сплату аліментів
Житель Дубенщини намагався перетнути кордон, проте його відразу повернули працівники державної прикордонної служби за місцем проживання.

Про це інформує сайт 0362.ua.

Окрім цього, на його майно наклали арешт, винесли та направили до виконання 4 постанови про тимчасові обмеження та направили повідомлення стягувачу про порядок звернення до органів досудового розслідування з заявою про притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 164 КК України, повідомляє ГТУ юстиції в Рівненській області.

Відповідно до виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні в Дубенському міськрайонному відділі ДВС Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, він був зобов’язаний сплачувати аліменти на утримання однієї неповнолітньої дитини в розмірі 400 гривень щомісячно, але не менше, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Проте чоловік заборгував 19,6 тис. гривень.

Чоловік відразу погасив заборгованість по сплаті аліментів.

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Теги: Рівненщина, аліменти, борги, кордон, митниця
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