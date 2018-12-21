У селищі на Волині багатоквартирні будинки списали з балансу комунальної служби





Про це інформує



Відповідно до чинного законодавства України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЦКУ, ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанови КМУ№301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», ідеться в дописі, враховуючи рішення постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, селищна рада прийняла рішення «Про погодження Актів про списання багатоквартирних будинків з балансу Любешівського комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс»». Отже, 27 червня 2019 року багатоквартирні будинки Любешева списали з балансу комунальної служби. Проте більше 10 квартир і далі лишатимуться на балансі комунального підприємства, тому що окремі мешканці не скористалися правом приватизації житла.



Будинки списані, роз’яснюють на сайті, і тепер власники квартир мають визначитися, яку форму управління ними їм обрати: створити ОСББ, обрати управителя чи взяти будинок на самообслуговування.



А ще нагадують, що в селищній раді діє Програма сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації на 2018-2020 роки. На умовах співфінансування (24,6 тис.грн – частка ОСББ, 73,9 тис.грн – кошти місцевого бюджету) взимку провели ремонт аварійної покрівлі будинку №7 на суму 98,5 тис.грн.



Селищна рада і надалі здійснюватиме підтримку діяльності ОСББ на території Любешівської ОТГ та закликає мешканців багатоквартирних будинків об'єднуватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На нещодавній сесії Любешівської селищної ради прийняли рішення про списання багатоквартирних будинків з балансу комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс».Про це інформує Район.Любешів Відповідно до чинного законодавства України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЦКУ, ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанови КМУ№301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», ідеться в дописі, враховуючи рішення постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, селищна рада прийняла рішення «Про погодження Актів про списання багатоквартирних будинків з балансу Любешівського комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс»». Отже, 27 червня 2019 року багатоквартирні будинки Любешева списали з балансу комунальної служби. Проте більше 10 квартир і далі лишатимуться на балансі комунального підприємства, тому що окремі мешканці не скористалися правом приватизації житла.Будинки списані, роз’яснюють на сайті, і тепер власники квартир мають визначитися, яку форму управління ними їм обрати: створити ОСББ, обрати управителя чи взяти будинок на самообслуговування.А ще нагадують, що в селищній раді діє Програма сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації на 2018-2020 роки. На умовах співфінансування (24,6 тис.грн – частка ОСББ, 73,9 тис.грн – кошти місцевого бюджету) взимку провели ремонт аварійної покрівлі будинку №7 на суму 98,5 тис.грн.Селищна рада і надалі здійснюватиме підтримку діяльності ОСББ на території Любешівської ОТГ та закликає мешканців багатоквартирних будинків об'єднуватися.

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