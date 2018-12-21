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У селищі на Волині багатоквартирні будинки списали з балансу комунальної служби

У селищі на Волині багатоквартирні будинки списали з балансу комунальної служби
На нещодавній сесії Любешівської селищної ради прийняли рішення про списання багатоквартирних будинків з балансу комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс».

Про це інформує Район.Любешів.

Відповідно до чинного законодавства України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЦКУ, ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанови КМУ№301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», ідеться в дописі, враховуючи рішення постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, селищна рада прийняла рішення «Про погодження Актів про списання багатоквартирних будинків з балансу Любешівського комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс»». Отже, 27 червня 2019 року багатоквартирні будинки Любешева списали з балансу комунальної служби. Проте більше 10 квартир і далі лишатимуться на балансі комунального підприємства, тому що окремі мешканці не скористалися правом приватизації житла.

Будинки списані, роз’яснюють на сайті, і тепер власники квартир мають визначитися, яку форму управління ними їм обрати: створити ОСББ, обрати управителя чи взяти будинок на самообслуговування.

А ще нагадують, що в селищній раді діє Програма сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації на 2018-2020 роки. На умовах співфінансування (24,6 тис.грн – частка ОСББ, 73,9 тис.грн – кошти місцевого бюджету) взимку провели ремонт аварійної покрівлі будинку №7 на суму 98,5 тис.грн.

Селищна рада і надалі здійснюватиме підтримку діяльності ОСББ на території Любешівської ОТГ та закликає мешканців багатоквартирних будинків об'єднуватися.

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Теги: Любешів, будинок, списання, Комфорт сервіс
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