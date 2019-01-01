Пішла на небо до сина: померла мама загиблого волинського Героя, яка боролась із важкою хворобою
Сьогодні, 23:11
Матір загиблого волинського Героя Вадима Сака Олена Костюк померла від раку.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Ірина Смірнова.
"На жаль, дива не сталось. Рак знову переміг. Відійшла у небуття Олена Костюк... Відмучилась...Ще одна мама пішла на небо до сина...Царство небесне...", - написала Ірина Смірнова.
Нагадаємо, нещодавно небайдужих волинян просили допомогти хворій жінці. У червні 2015 року в зоні АТО загинув її син.
Олена Костюк проживала у Володимирі-Волинському та виховувала неповнолітню доньку. Кілька років тому вона втратила чоловіка.
Відтак, усіх небайдужих просятьдопомогти родині з похороном.
Інформація для благодійників:
Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.
Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала Ірина Смірнова.
"На жаль, дива не сталось. Рак знову переміг. Відійшла у небуття Олена Костюк... Відмучилась...Ще одна мама пішла на небо до сина...Царство небесне...", - написала Ірина Смірнова.
Нагадаємо, нещодавно небайдужих волинян просили допомогти хворій жінці. У червні 2015 року в зоні АТО загинув її син.
Олена Костюк проживала у Володимирі-Волинському та виховувала неповнолітню доньку. Кілька років тому вона втратила чоловіка.
Відтак, усіх небайдужих просятьдопомогти родині з похороном.
Інформація для благодійників:
Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.
Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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