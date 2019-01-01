Пішла на небо до сина: померла мама загиблого волинського Героя, яка боролась із важкою хворобою

Вадима Сака Олена Костюк померла від раку.



Про це на своїй сторінці у Ірина Смірнова.



"На жаль, дива не сталось. Рак знову переміг. Відійшла у небуття Олена Костюк... Відмучилась...Ще одна мама пішла на небо до сина...Царство небесне...", - написала Ірина Смірнова.







Олена Костюк проживала у Володимирі-Волинському та виховувала неповнолітню доньку. Кілька років тому вона втратила чоловіка.



Відтак, усіх небайдужих просятьдопомогти родині з похороном.



Інформація для благодійників:



Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.

Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Матір загиблого волинського Герояпомерла від раку.Про це на своїй сторінці у facebook написала"На жаль, дива не сталось. Рак знову переміг. Відійшла у небуття Олена Костюк... Відмучилась...Ще одна мама пішла на небо до сина...Царство небесне...", - написала Ірина Смірнова. Нагадаємо , нещодавно небайдужих волинян просили допомогти хворій жінці. У червні 2015 року в зоні АТО загинув її син.Олена Костюк проживала у Володимирі-Волинському та виховувала неповнолітню доньку. Кілька років тому вона втратила чоловіка.Відтак, усіх небайдужих просятьдопомогти родині з похороном.Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.

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