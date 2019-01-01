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Пішла на небо до сина: померла мама загиблого волинського Героя, яка боролась із важкою хворобою

Пішла на небо до сина: померла мама загиблого волинського Героя, яка боролась із важкою хворобою
Матір загиблого волинського Героя Вадима Сака Олена Костюк померла від раку.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Ірина Смірнова.

"На жаль, дива не сталось. Рак знову переміг. Відійшла у небуття Олена Костюк... Відмучилась...Ще одна мама пішла на небо до сина...Царство небесне...", - написала Ірина Смірнова.

Нагадаємо, нещодавно небайдужих волинян просили допомогти хворій жінці. У червні 2015 року в зоні АТО загинув її син.

Олена Костюк проживала у Володимирі-Волинському та виховувала неповнолітню доньку. Кілька років тому вона втратила чоловіка.

Відтак, усіх небайдужих просятьдопомогти родині з похороном.

Інформація для благодійників:

Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.
Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.

Пішла на небо до сина: померла мама загиблого волинського Героя, яка боролась із важкою хворобою

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Теги: Олена Костюк, рак, смерть, Герой, Вадим Сак
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