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На Волині селяни, які перекривали трасу задля повернення Московського патріархату, звернулись до Зеленського

На Волині селяни, які перекривали трасу задля повернення Московського патріархату, звернулись до Зеленського
Віряни УПЦ (МП) села Нуйно Камінь-Каширського району звернулися до Володимира Зеленського з проханням про допомогу.

Відповідне відео оприлюднили на каналі Перший Козацький у facebook.

Люди розповідають, що змушені молитись у старій хатині.

"Це громада, яка проходила до церкви 25-30 років, ті люди, які збирали копійка до копійки, ремонтували обидва храми... збирали все на благо Церкви... Тепер нас вигнали з храму! Ми нікому не потрібні!

Молимося в хатині... дітки наші падають в обморок, в хатині тісно і дуже жарко, людям робится погано...

Допоможіть нам, як глава держави, як президент! Якщо у вас є хоч трохи любові до нас, до людей. Якщо у вас є хоч трохи страху Божого! Допоможіть нам! Влада сільська нас ненавидить!", - кажуть люди.



Нагадаємо, що кілька днів тому місцеві мешканці вийшли на протест і перекрили дорогу, вимагаючи повернення Московського патріархату.

Довідка: У червні Свято-Преображенська релігійна громада Української православної церкви» с.Нуйно Камінь-Каширського району офіційно змінила підлеглість і перейшла з УПЦ (МП) до ПЦУ.


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Теги: Нуйно, Московський патріархат, Зеленський, звернення
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