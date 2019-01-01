На Волині селяни, які перекривали трасу задля повернення Московського патріархату, звернулись до Зеленського
Сьогодні, 00:25
Віряни УПЦ (МП) села Нуйно Камінь-Каширського району звернулися до Володимира Зеленського з проханням про допомогу.
Відповідне відео оприлюднили на каналі Перший Козацький у facebook.
Люди розповідають, що змушені молитись у старій хатині.
"Це громада, яка проходила до церкви 25-30 років, ті люди, які збирали копійка до копійки, ремонтували обидва храми... збирали все на благо Церкви... Тепер нас вигнали з храму! Ми нікому не потрібні!
Молимося в хатині... дітки наші падають в обморок, в хатині тісно і дуже жарко, людям робится погано...
Допоможіть нам, як глава держави, як президент! Якщо у вас є хоч трохи любові до нас, до людей. Якщо у вас є хоч трохи страху Божого! Допоможіть нам! Влада сільська нас ненавидить!", - кажуть люди.
Нагадаємо, що кілька днів тому місцеві мешканці вийшли на протест і перекрили дорогу, вимагаючи повернення Московського патріархату.
Довідка: У червні Свято-Преображенська релігійна громада Української православної церкви» с.Нуйно Камінь-Каширського району офіційно змінила підлеглість і перейшла з УПЦ (МП) до ПЦУ.
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Відповідне відео оприлюднили на каналі Перший Козацький у facebook.
Люди розповідають, що змушені молитись у старій хатині.
"Це громада, яка проходила до церкви 25-30 років, ті люди, які збирали копійка до копійки, ремонтували обидва храми... збирали все на благо Церкви... Тепер нас вигнали з храму! Ми нікому не потрібні!
Молимося в хатині... дітки наші падають в обморок, в хатині тісно і дуже жарко, людям робится погано...
Допоможіть нам, як глава держави, як президент! Якщо у вас є хоч трохи любові до нас, до людей. Якщо у вас є хоч трохи страху Божого! Допоможіть нам! Влада сільська нас ненавидить!", - кажуть люди.
Нагадаємо, що кілька днів тому місцеві мешканці вийшли на протест і перекрили дорогу, вимагаючи повернення Московського патріархату.
Довідка: У червні Свято-Преображенська релігійна громада Української православної церкви» с.Нуйно Камінь-Каширського району офіційно змінила підлеглість і перейшла з УПЦ (МП) до ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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