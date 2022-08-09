У Луцьку обрали переможців чемпіонату Європи з легкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 01:31
Завершився Чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств. У змаганнях брали участь вісім країн Європи – Білорусь, Іспанія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Естонія, Велика Британія, Україна. Вони розіграли між собою три комплекти нагород: у індивідуальній першості, семиборства у жінок та десятиборства у чоловіків, та командну першість.
Змагання відбувалися на луцькому стадіоні «Авангард» - повідомляє «Волинь Online».
Золоту медаль у командній першості здобула Естонія, срібну — Білорусь, бронзову — Велика Британія.
В індивідуальність першості семиборства у жінок золоту медаль здобула українка Дарина Слобода, срібну — британка Кеті Стрейтон, бронзову — нідерландка Марійке Есселінк.
В індивідуальній першості десятиборства у чоловіків золоту медаль отримав білорус Віталій Жук, срібну — естонець Майкл Уйбо та бронзову — іспанець Хорхе Уренія.
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Змагання відбувалися на луцькому стадіоні «Авангард» - повідомляє «Волинь Online».
Золоту медаль у командній першості здобула Естонія, срібну — Білорусь, бронзову — Велика Британія.
В індивідуальність першості семиборства у жінок золоту медаль здобула українка Дарина Слобода, срібну — британка Кеті Стрейтон, бронзову — нідерландка Марійке Есселінк.
В індивідуальній першості десятиборства у чоловіків золоту медаль отримав білорус Віталій Жук, срібну — естонець Майкл Уйбо та бронзову — іспанець Хорхе Уренія.
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