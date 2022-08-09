У Луцьку обрали переможців чемпіонату Європи з легкої атлетики. ФОТО





Змагання відбувалися на луцькому стадіоні «Авангард» - повідомляє



Золоту медаль у командній першості здобула Естонія, срібну — Білорусь, бронзову — Велика Британія.



В індивідуальність першості семиборства у жінок золоту медаль здобула українка Дарина Слобода, срібну — британка Кеті Стрейтон, бронзову — нідерландка Марійке Есселінк.



В індивідуальній першості десятиборства у чоловіків золоту медаль отримав білорус Віталій Жук, срібну — естонець Майкл Уйбо та бронзову — іспанець Хорхе Уренія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершився Чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств. У змаганнях брали участь вісім країн Європи – Білорусь, Іспанія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Естонія, Велика Британія, Україна. Вони розіграли між собою три комплекти нагород: у індивідуальній першості, семиборства у жінок та десятиборства у чоловіків, та командну першість.Змагання відбувалися на луцькому стадіоні «Авангард» - повідомляє «Волинь Online» Золоту медаль у командній першості здобула Естонія, срібну — Білорусь, бронзову — Велика Британія.В індивідуальність першості семиборства у жінок золоту медаль здобула українка, срібну — британка, бронзову — нідерландкаВ індивідуальній першості десятиборства у чоловіків золоту медаль отримав білорус, срібну — естонецьта бронзову — іспанець

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