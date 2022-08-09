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У Луцьку обрали переможців чемпіонату Європи з легкої атлетики. ФОТО

У Луцьку обрали переможців чемпіонату Європи з легкої атлетики. ФОТО
Завершився Чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств. У змаганнях брали участь вісім країн Європи – Білорусь, Іспанія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Естонія, Велика Британія, Україна. Вони розіграли між собою три комплекти нагород: у індивідуальній першості, семиборства у жінок та десятиборства у чоловіків, та командну першість.

Змагання відбувалися на луцькому стадіоні «Авангард» - повідомляє «Волинь Online».

Золоту медаль у командній першості здобула Естонія, срібну — Білорусь, бронзову — Велика Британія.

В індивідуальність першості семиборства у жінок золоту медаль здобула українка Дарина Слобода, срібну — британка Кеті Стрейтон, бронзову — нідерландка Марійке Есселінк.

В індивідуальній першості десятиборства у чоловіків золоту медаль отримав білорус Віталій Жук, срібну — естонець Майкл Уйбо та бронзову — іспанець Хорхе Уренія.


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Теги: Чемпіонат, Європи, Луцьк, спорт, легка атлетика, переможці
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