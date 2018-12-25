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У чергах на «Ягодині» стоїть більше 200 вантажівок

У чергах на «Ягодині» стоїть більше 200 вантажівок
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогурськ» утворилася черга приблизно із 220 вантажних автомоблів.

Інформацію про накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску Волинської області опублікували на сайті Державної фіскальної служби України.

За останніми даними 220 вантажівок чекають перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогурськ».

У чергах на «Ягодині» стоїть більше 200 вантажівок



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Теги: Ягодин, вантажівка, черга
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