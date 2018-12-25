У чергах на «Ягодині» стоїть більше 200 вантажівок





Інформацію про накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску Волинської області опублікували на



За останніми даними 220 вантажівок чекають перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогурськ».









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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин-Дорогурськ» утворилася черга приблизно із 220 вантажних автомоблів.Інформацію про накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску Волинської області опублікували на сайті Державної фіскальної служби України.За останніми даними 220 вантажівок чекають перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогурськ».

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