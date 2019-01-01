У Луцькому замку вітали випускників факультету філології та журналістики СНУ. ФОТО





Офіційне вручення дипломів відбулося 6 липня. Вже традиційно – у стінах Луцького замку. Про це інформує



Цього особливого дня до замку прийшли не лише юнаки у костюмах й дівчата у розкішних сукнях. Підтримати їх та привітати з таким важливим етапом приїхали їхні батьки та друзі.





Фото: Поліна Березюк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студенти-випускники факультету філології та журналістики СНУ отримали свої дипломи. Цьогоріч на факультеті 96 випускників-бакалаврів.Офіційне вручення дипломів відбулося 6 липня. Вже традиційно – у стінах Луцького замку. Про це інформує 12 канал Цього особливого дня до замку прийшли не лише юнаки у костюмах й дівчата у розкішних сукнях. Підтримати їх та привітати з таким важливим етапом приїхали їхні батьки та друзі.

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