У Луцькому замку вітали випускників факультету філології та журналістики СНУ. ФОТО
Сьогодні, 08:19
Студенти-випускники факультету філології та журналістики СНУ отримали свої дипломи. Цьогоріч на факультеті 96 випускників-бакалаврів.
Офіційне вручення дипломів відбулося 6 липня. Вже традиційно – у стінах Луцького замку. Про це інформує 12 канал.
Цього особливого дня до замку прийшли не лише юнаки у костюмах й дівчата у розкішних сукнях. Підтримати їх та привітати з таким важливим етапом приїхали їхні батьки та друзі.
Фото: Поліна Березюк
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Офіційне вручення дипломів відбулося 6 липня. Вже традиційно – у стінах Луцького замку. Про це інформує 12 канал.
Цього особливого дня до замку прийшли не лише юнаки у костюмах й дівчата у розкішних сукнях. Підтримати їх та привітати з таким важливим етапом приїхали їхні батьки та друзі.
Фото: Поліна Березюк
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:36
У Луцькому замку вітали випускників факультету філології та журналістики СНУ. ФОТО
Сьогодні, 08:19