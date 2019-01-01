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У Луцькому замку вітали випускників факультету філології та журналістики СНУ. ФОТО

У Луцькому замку вітали випускників факультету філології та журналістики СНУ. ФОТО
Студенти-випускники факультету філології та журналістики СНУ отримали свої дипломи. Цьогоріч на факультеті 96 випускників-бакалаврів.

Офіційне вручення дипломів відбулося 6 липня. Вже традиційно – у стінах Луцького замку. Про це інформує 12 канал.

Цього особливого дня до замку прийшли не лише юнаки у костюмах й дівчата у розкішних сукнях. Підтримати їх та привітати з таким важливим етапом приїхали їхні батьки та друзі.


Фото: Поліна Березюк

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Теги: випускний, замок, факультет філолгії та журналістики, бакалавр, СНУ
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