Треба поговорити: Росія анонсувала телеміст з Україною. ВІДЕО





Він відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne - повідомляють



За словами ведучого програми Вести недели Дмитра Кісельова, двогодинний телеміст Треба поговорити заплановано на 12 липня на 18.00.



У відеоанонсі до телемосту Дмитро Кісельов заявив, що це буде відверта розмова між простими людьми та згадав досвід проведення подібного заходу між СРСР і США.



Одним із ведучих з боку Росії буде Андрій Малахов. Україну представлятиме ведучий та генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов.







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