Треба поговорити: Росія анонсувала телеміст з Україною. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
Російський канал Россия24 повідомив про проведення телемосту Треба поговорити з Україною.
Він відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne - повідомляють Факти.
За словами ведучого програми Вести недели Дмитра Кісельова, двогодинний телеміст Треба поговорити заплановано на 12 липня на 18.00.
У відеоанонсі до телемосту Дмитро Кісельов заявив, що це буде відверта розмова між простими людьми та згадав досвід проведення подібного заходу між СРСР і США.
Одним із ведучих з боку Росії буде Андрій Малахов. Україну представлятиме ведучий та генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов.
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Він відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne - повідомляють Факти.
За словами ведучого програми Вести недели Дмитра Кісельова, двогодинний телеміст Треба поговорити заплановано на 12 липня на 18.00.
У відеоанонсі до телемосту Дмитро Кісельов заявив, що це буде відверта розмова між простими людьми та згадав досвід проведення подібного заходу між СРСР і США.
Одним із ведучих з боку Росії буде Андрій Малахов. Україну представлятиме ведучий та генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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