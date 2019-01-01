Мріє бути поліцейською: у доньки загиблого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 08:21
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Упорова Юлія незабаром зустріне десятий день народження. Вона донька полеглого за Україну Героя Упорова Ігора Романовича – командира бойової машини – командира відділення 51-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. 28 червня 2014 року брав участь у бою біля села Макарове Станично-Луганського району Луганської області. Під час мінометного обстрілу боєць був поранений осколком у живіт. Помер від втрати крові у вертольоті при транспортуванні до шпиталю.
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (04.06.2015; посмертно), почесною відзнакою Володимир-Волинської міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (29.10.2014; посмертно).
Почесний громадянин міста Володимир-Волинський (24.04.2015; посмертно).
Рішенням Володимир-Волинської міської ради від 9 вересня 2015 року № 46/15 на честь Ігоря Упорова найменовано вулицю в житловому кварталі по вулиці Луцькій.
Дівчинка навчається у гімназії ім. О. Цинкаловського, перейшла у 5 клас. У школі все добре, має хороших друзів. Четвертий клас завершила з похвальним листом. Найбільше Юлі подобаються такі предмети, як математика, українська мова, малювання.
Красуня захоплюється танцями та малюванням. Відвідує гурток бальних танців.
У майбутньому Юлія себе бачить поліцейською або детективом.
Цього року дівчинка завдяки волонтерам побувала в Мілані. Подорож лишила дуже гарні та приємні спогади. В подальшому хотіла б відвідати Німеччину.
Але, де б вона не була, кожного разу з радістю повертається у Володимир-Волинський, адже це її рідне місто і дім, у якому їй добре.
З відомих людей красуня мріє зустрітись зі співачкою Надією Дорофеєвою.
Як і всім дітям їй подобається дивитись різні анімаційні фільми, але найчастіше вона дивиться мультик «Монстри на канікулах».
У Юлічкі є менша сестричка Віолетта, яку вона дуже сильно любить, гуляє з нею, разом вони бавляться ляльками барбі. А ще у них є улюбленець песик, по імені Бренд. Це їхній найкращий друг.
Авторитетом для іменинниці є мама, про яку донечка говорить так: «Вона хороша, дуже добра, щира. Нам із сестричкою сильно не вистачає татка. Тому ненька у нас і за маму і за тата. Завжди нами опікується, коли щось у нас не виходить, підкаже, навчить». Юлічка у свою чергу допомагає мамі глядіти сестричку, коли їй потрібно ненадовго відлучитись. Якщо мама щось попросить їй допомогти, дівчинка старається бути слухняною.
Юля має найкращих у світі бабусь Женю, Тамару, Ніну. Вони часто купують щось смачненьке для онучок.
Мама Надія каже: «Матеріальний стан сім’ї задовільний, хоча іноді є певні труднощі. Але завжди підтримують дуже хороші люди, яких сам Бог посилає нам. Серед них волонтери, хресні, тітки, які завжди поруч. У всіх них велике, щире серце. Дякую усім хто допоміг і допомагає мені та моїм дітям. Завдяки волонтерам донечки відвідують цікаві заходи, кожного разу вони у захваті від розваг, та дякують за гарні подарунки. Але навіть така увага не може компенсувати сильного батьківського плеча моїм діткам».
Зробити сюрприз Юлії може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька іменинниці є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: https://ukraine-memorial.org/…/biog…/uporov-igor-romanovich/
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна). Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.
Інформація для благодійників: УПОРОВА ЮЛІЯ – невдовзі 10 років (13.07.2009). м. Володимир-Волинський. Зріст: 134-140; взуття: 32-33. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Упорова Юлія незабаром зустріне десятий день народження. Вона донька полеглого за Україну Героя Упорова Ігора Романовича – командира бойової машини – командира відділення 51-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. 28 червня 2014 року брав участь у бою біля села Макарове Станично-Луганського району Луганської області. Під час мінометного обстрілу боєць був поранений осколком у живіт. Помер від втрати крові у вертольоті при транспортуванні до шпиталю.
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (04.06.2015; посмертно), почесною відзнакою Володимир-Волинської міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (29.10.2014; посмертно).
Почесний громадянин міста Володимир-Волинський (24.04.2015; посмертно).
Рішенням Володимир-Волинської міської ради від 9 вересня 2015 року № 46/15 на честь Ігоря Упорова найменовано вулицю в житловому кварталі по вулиці Луцькій.
Дівчинка навчається у гімназії ім. О. Цинкаловського, перейшла у 5 клас. У школі все добре, має хороших друзів. Четвертий клас завершила з похвальним листом. Найбільше Юлі подобаються такі предмети, як математика, українська мова, малювання.
Красуня захоплюється танцями та малюванням. Відвідує гурток бальних танців.
У майбутньому Юлія себе бачить поліцейською або детективом.
Цього року дівчинка завдяки волонтерам побувала в Мілані. Подорож лишила дуже гарні та приємні спогади. В подальшому хотіла б відвідати Німеччину.
Але, де б вона не була, кожного разу з радістю повертається у Володимир-Волинський, адже це її рідне місто і дім, у якому їй добре.
З відомих людей красуня мріє зустрітись зі співачкою Надією Дорофеєвою.
Як і всім дітям їй подобається дивитись різні анімаційні фільми, але найчастіше вона дивиться мультик «Монстри на канікулах».
У Юлічкі є менша сестричка Віолетта, яку вона дуже сильно любить, гуляє з нею, разом вони бавляться ляльками барбі. А ще у них є улюбленець песик, по імені Бренд. Це їхній найкращий друг.
Авторитетом для іменинниці є мама, про яку донечка говорить так: «Вона хороша, дуже добра, щира. Нам із сестричкою сильно не вистачає татка. Тому ненька у нас і за маму і за тата. Завжди нами опікується, коли щось у нас не виходить, підкаже, навчить». Юлічка у свою чергу допомагає мамі глядіти сестричку, коли їй потрібно ненадовго відлучитись. Якщо мама щось попросить їй допомогти, дівчинка старається бути слухняною.
Юля має найкращих у світі бабусь Женю, Тамару, Ніну. Вони часто купують щось смачненьке для онучок.
Мама Надія каже: «Матеріальний стан сім’ї задовільний, хоча іноді є певні труднощі. Але завжди підтримують дуже хороші люди, яких сам Бог посилає нам. Серед них волонтери, хресні, тітки, які завжди поруч. У всіх них велике, щире серце. Дякую усім хто допоміг і допомагає мені та моїм дітям. Завдяки волонтерам донечки відвідують цікаві заходи, кожного разу вони у захваті від розваг, та дякують за гарні подарунки. Але навіть така увага не може компенсувати сильного батьківського плеча моїм діткам».
Зробити сюрприз Юлії може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька іменинниці є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: https://ukraine-memorial.org/…/biog…/uporov-igor-romanovich/
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна). Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.
Інформація для благодійників: УПОРОВА ЮЛІЯ – невдовзі 10 років (13.07.2009). м. Володимир-Волинський. Зріст: 134-140; взуття: 32-33. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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