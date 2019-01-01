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Мріє бути поліцейською: у доньки загиблого волинського Героя – день народження

Мріє бути поліцейською: у доньки загиблого волинського Героя – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Упорова Юлія незабаром зустріне десятий день народження. Вона донька полеглого за Україну Героя Упорова Ігора Романовича – командира бойової машини – командира відділення 51-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. 28 червня 2014 року брав участь у бою біля села Макарове Станично-Луганського району Луганської області. Під час мінометного обстрілу боєць був поранений осколком у живіт. Помер від втрати крові у вертольоті при транспортуванні до шпиталю.

Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (04.06.2015; посмертно), почесною відзнакою Володимир-Волинської міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (29.10.2014; посмертно).
Почесний громадянин міста Володимир-Волинський (24.04.2015; посмертно).

Рішенням Володимир-Волинської міської ради від 9 вересня 2015 року № 46/15 на честь Ігоря Упорова найменовано вулицю в житловому кварталі по вулиці Луцькій.

Дівчинка навчається у гімназії ім. О. Цинкаловського, перейшла у 5 клас. У школі все добре, має хороших друзів. Четвертий клас завершила з похвальним листом. Найбільше Юлі подобаються такі предмети, як математика, українська мова, малювання.
Красуня захоплюється танцями та малюванням. Відвідує гурток бальних танців.

У майбутньому Юлія себе бачить поліцейською або детективом.

Цього року дівчинка завдяки волонтерам побувала в Мілані. Подорож лишила дуже гарні та приємні спогади. В подальшому хотіла б відвідати Німеччину.

Але, де б вона не була, кожного разу з радістю повертається у Володимир-Волинський, адже це її рідне місто і дім, у якому їй добре.

З відомих людей красуня мріє зустрітись зі співачкою Надією Дорофеєвою.

Як і всім дітям їй подобається дивитись різні анімаційні фільми, але найчастіше вона дивиться мультик «Монстри на канікулах».

У Юлічкі є менша сестричка Віолетта, яку вона дуже сильно любить, гуляє з нею, разом вони бавляться ляльками барбі. А ще у них є улюбленець песик, по імені Бренд. Це їхній найкращий друг.

Авторитетом для іменинниці є мама, про яку донечка говорить так: «Вона хороша, дуже добра, щира. Нам із сестричкою сильно не вистачає татка. Тому ненька у нас і за маму і за тата. Завжди нами опікується, коли щось у нас не виходить, підкаже, навчить». Юлічка у свою чергу допомагає мамі глядіти сестричку, коли їй потрібно ненадовго відлучитись. Якщо мама щось попросить їй допомогти, дівчинка старається бути слухняною.

Юля має найкращих у світі бабусь Женю, Тамару, Ніну. Вони часто купують щось смачненьке для онучок.

Мама Надія каже: «Матеріальний стан сім’ї задовільний, хоча іноді є певні труднощі. Але завжди підтримують дуже хороші люди, яких сам Бог посилає нам. Серед них волонтери, хресні, тітки, які завжди поруч. У всіх них велике, щире серце. Дякую усім хто допоміг і допомагає мені та моїм дітям. Завдяки волонтерам донечки відвідують цікаві заходи, кожного разу вони у захваті від розваг, та дякують за гарні подарунки. Але навіть така увага не може компенсувати сильного батьківського плеча моїм діткам».

Зробити сюрприз Юлії може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Інформація про батька іменинниці є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: https://ukraine-memorial.org/…/biog…/uporov-igor-romanovich/

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна). Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.

Інформація для благодійників: УПОРОВА ЮЛІЯ – невдовзі 10 років (13.07.2009). м. Володимир-Волинський. Зріст: 134-140; взуття: 32-33. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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