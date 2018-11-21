Пів кілограма ковбаси і 10 шоколадок: на Волині жінка обікрала будинок односельчанина
Сьогодні, 08:57
У селі Вільхівка Горохівського району 27-річна жінка обікрала односельчанина.
Зазначається, що злодійка проникла у будинок через віджате вікно, - пише газета Волинь-нова.
А от цінностями для себе жінка пригледіла пів кілограма ковбаси «Краківської» і 10 шоколадок «Альпінела». На додачу прихопила ще й косу.
Згодом поліція встановила особу крадійки. Нанесені нею збитки господар оцінив у 500 гривень.
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Зазначається, що злодійка проникла у будинок через віджате вікно, - пише газета Волинь-нова.
А от цінностями для себе жінка пригледіла пів кілограма ковбаси «Краківської» і 10 шоколадок «Альпінела». На додачу прихопила ще й косу.
Згодом поліція встановила особу крадійки. Нанесені нею збитки господар оцінив у 500 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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