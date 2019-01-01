Показали краєвиди волинського села із висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Його можна переглянути на сторінці



«Оконськ має давню історію. Перша згадка, не підтверджена документально, вказує (кінець XIV — початок XV ст.) на існування м. Новоставки, залишки древнього городища якого розташовані на південно-західній околиці села, на піщаних пагорбах в урочищі «Окниско».



Поселення є попередником села, що було засноване на одному із сухопутних відгалужень торгового шляху, відомого з часів Київської Держави», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилось відео із дрону, на якому зображене село Оконськ Маневицького району.Його можна переглянути на сторінці Дмитра Махортова у Facebook.«Оконськ має давню історію. Перша згадка, не підтверджена документально, вказує (кінець XIV — початок XV ст.) на існування м. Новоставки, залишки древнього городища якого розташовані на південно-західній околиці села, на піщаних пагорбах в урочищі «Окниско».Поселення є попередником села, що було засноване на одному із сухопутних відгалужень торгового шляху, відомого з часів Київської Держави», – йдеться у дописі.

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