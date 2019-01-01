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Показали краєвиди волинського села із висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали краєвиди волинського села із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
У мережі з'явилось відео із дрону, на якому зображене село Оконськ Маневицького району.

Його можна переглянути на сторінці Дмитра Махортова у Facebook.

«Оконськ має давню історію. Перша згадка, не підтверджена документально, вказує (кінець XIV — початок XV ст.) на існування м. Новоставки, залишки древнього городища якого розташовані на південно-західній околиці села, на піщаних пагорбах в урочищі «Окниско».

Поселення є попередником села, що було засноване на одному із сухопутних відгалужень торгового шляху, відомого з часів Київської Держави», – йдеться у дописі.


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Теги: дрон, відео, село, Волинь
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