«Волинь» підписала контракт з екс-хавбеком «Металіста 1925»

Назаром Мельничуком.



У попередньому сезоні 24-річний футболіст захищав кольори «Металіста 1925», - інформує прес-служба ФК «Волинь».



А на Волині виступав на дитячо-юнацькому рівні за володимир-волинський «БРВ-ВІК», а також за юнацьку та молодіжну команду «Волині». Також на аматорському рівні пограв у Словаччині та Польщі та виступав за рівненський «Верес».



Офіційна презентація Назара Мельничука та інших нових футболістів «Волині», заплановані на 24 липня.

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