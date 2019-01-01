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«Волинь» підписала контракт з екс-хавбеком «Металіста 1925»

«Волинь» підписала контракт з екс-хавбеком «Металіста 1925»
«Волинь» продовжує готуватися до нового сезону. Команда підписала контракт з Назаром Мельничуком.

У попередньому сезоні 24-річний футболіст захищав кольори «Металіста 1925», - інформує прес-служба ФК «Волинь».

А на Волині виступав на дитячо-юнацькому рівні за володимир-волинський «БРВ-ВІК», а також за юнацьку та молодіжну команду «Волині». Також на аматорському рівні пограв у Словаччині та Польщі та виступав за рівненський «Верес».

Офіційна презентація Назара Мельничука та інших нових футболістів «Волині», заплановані на 24 липня.

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Теги: Волинь, Назар Мельничук
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