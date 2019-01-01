Як волинянка на відомому кулінарному шоу готувала гастрономічну фішку краю – вугра

Любов Тагірова.



Вона стала героїнею кулінарного тревел-шоу «Страва честі» на телеканалі СТБ, під час якого ведучий Юрій Ковриженко прагнув дізнатися секрети страв з озерного вугра, – пише



У Люби, незважаючи на її молодий вік, значний досвід господині. По-перше, сім’я у неї чималенька: чоловік і троє дітей 16-ти, 14-ти і 6-ти років. По-друге, раніше працювала тривалий час адміністратором ресторану. А головне, готувати смачну їжу – це її хобі, яке частково приносить заробіток, адже для неї важливими, перш за все є, схвальні відгуки клієнтів. Вона вміє організувати справжнє свято для друзів чи знайомих, приготувавши та оформивши стіл чи то оригінальними, чи то традиційними стравами навіть на 20, а то й 40 чоловік.



«Звісно, ідея взяти участь у шоу не моя. Був телефонний дзвіночок. Досі не знаю, хто розповів про мене й де знайшли номер – не сказали. Хлопчина привітався, повідомив, що не місцевий, а з Нововолинська. Йому відомо про те, що я облаштовую вечірки, готую їжу на замовлення, працювала на той час на Світязі. Саме він і запропонував стати героїнею кулінарного шоу «Страва честі». Відразу не погоджувалася, але через місяць вмовлянь, так би мовити, психологічного впливу, таки здалася», – пригадує Любов.



Команда Юрія Ковриженка, а це близько двадцяти людей, приїжджала на Шаччину тричі. Придивлялися до місцевості, думали, де краще відзняти шоу: вдома чи на природі. Врешті обрали базу відпочинку «Полісянка», яка розкинулася поблизу одного з найчистіших озер – Пісочного – на території національного парку. Ведучого, а особливо режисерів, все більше вражала природа озерного краю. За час підготовки до шоу вони встигли поїздити по всьому районі й побачити багато надзвичайно цікавих, мальовничих і неповторних місцин.





«Зйомки запланували на вересень. Я відразу сказала, що тільки не 4 жовтня, у мене день народження – ювілей. Перший дубль вдався з другої спроби, а далі пішло як за сценарієм. Хоча, насправді, його для мене не було. Якщо чесно, то страшнувато, хвилювалася. Багато камер, дорогої техніки, та й не кожен день у шоу знімаюсь. На початку мене попередили, щоб говорила не задумуючись те, що перше спало на думку, не підбираючи слів. Щоб не вийшло награно, а так, як у повсякденному житті», – зізналася героїня тревел-шоу «Страва честі».



Зйомки відбувалися два дні. Першою готувала «візитівку» – страву озерного краю, обов’язково із вугра, пані Люба. Звичайно, цей делікатес не часто доводиться побачити на столах місцевих жителів і навіть заможних відпочивальників. Привозного – будь ласка: його придбати не проблема, ще й в рази дешевше. А от щоб поласувати справжнім, озерним, потрібно і з керівництвом природного парку домовитися, і з рибалками, що й зробив Юрій Ковриженко, приїхавши у Шацьк.





«Приготовлений вугор у горщику в печі – це страва відома чи не всім місцевим господиням, вона традиційна і банально проста. А от для гостей із столиці здалася дійсно шедевром. Я подумала, що потрібно здивувати ще чимось, щось незвичайне представити. От і зробила картоплю, теж у горщику в печі, але вже під кришкою із землі, зі «шкавалком» супер-мега солоного масла. Виготовив «аплікацію», саме так називаю оформлення страви, сам ведучий», – розповідає жінка.



Наступного дня Юрій підготував пані Любі справжній сюрприз, на який чекала 35 років – оригінальний святковий стіл на її, а не чужий чи рідних, день народження. Звичайно, не обійшлось без найкращих подруг: Світлани Ризенко, Інни Шидловської, Віри Дядіної, Людмили Ошви, які й допомогли ведучому шоу його організувати. До речі, Людмила, дізнавшись про сюрприз для Люби, приїхала із Польщі, де зараз живе із сім’єю. Світлана ж мала чудову нагоду поспілкуватися із Ковриженком і допомогти йому приготувати незвичайний подарунок.



«У день народження зателефонували подруги. Сказали, що дуже потрібно ввечері зустрітися на годинку. А я якраз готувалася до свята, щось пекла-варила. Погодилась, хотіла сама під’їхати, а вони ні – заберемо тебе. Привезли на саме місце, де чекав справжній сюрприз», – пригадує героїня травел-шоу.



Юрій приготував вишукані ресторанні страви: пюре пряне з моркви під вугром, копченим із карамеллю, цукром і коньяком. Окрім цього, гриби смажені з м’ятою із хрусткою картопляною скоринкою згори та соус айоли з вареним часником. Такі смаколики, мабуть, мріють скуштувати всі, але все ж наші традиційні, як каже героїня, з «діда-прадіда» не поступаються їм ні смаком, ні оригінальністю.





Після участі в кулінарному травел-шоу «Страва честі» у Люби побільшало хороших друзів. Знайомство з Іриною Руднєвською, яка відповідала за оформлення та подачу приготовлених страв, дало можливість взяти участь у майстер-класі з приготування трьох страв: салату з равликів, парфе на сльойоному тісті, профітролі з вершковим кремом. Навчання проходило у Києві.





Зараз Любов Тагірова працює у літньому кафе «Чорничне» у Світязі на березі озера, де приготовлене нею парфе «йде на ура»! Наша вправна господиня нічим не поступається столичним профі, адже у кожну страву вкладає частинку душі й готує так, як для найрідніших людей.



Олена ТЕРЕЩУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тисячі відпочивальників їдуть у край Шацьких озер, щоб скупатися у Світязі та скуштувати місцевого делікатесу – вареного, печеного чи копченого вугра. Але, і це гарантовано, вміє смачно його приготувати жителька ЛюбомляВона стала героїнею кулінарного тревел-шоу «Страва честі» на телеканалі СТБ, під час якого ведучийпрагнув дізнатися секрети страв з озерного вугра, – пише Район.Любомль. з посиланням на газету «Новий погляд+».У Люби, незважаючи на її молодий вік, значний досвід господині. По-перше, сім’я у неї чималенька: чоловік і троє дітей 16-ти, 14-ти і 6-ти років. По-друге, раніше працювала тривалий час адміністратором ресторану. А головне, готувати смачну їжу – це її хобі, яке частково приносить заробіток, адже для неї важливими, перш за все є, схвальні відгуки клієнтів. Вона вміє організувати справжнє свято для друзів чи знайомих, приготувавши та оформивши стіл чи то оригінальними, чи то традиційними стравами навіть на 20, а то й 40 чоловік.«Звісно, ідея взяти участь у шоу не моя. Був телефонний дзвіночок. Досі не знаю, хто розповів про мене й де знайшли номер – не сказали. Хлопчина привітався, повідомив, що не місцевий, а з Нововолинська. Йому відомо про те, що я облаштовую вечірки, готую їжу на замовлення, працювала на той час на Світязі. Саме він і запропонував стати героїнею кулінарного шоу «Страва честі». Відразу не погоджувалася, але через місяць вмовлянь, так би мовити, психологічного впливу, таки здалася», – пригадує Любов.Команда Юрія Ковриженка, а це близько двадцяти людей, приїжджала на Шаччину тричі. Придивлялися до місцевості, думали, де краще відзняти шоу: вдома чи на природі. Врешті обрали базу відпочинку «Полісянка», яка розкинулася поблизу одного з найчистіших озер – Пісочного – на території національного парку. Ведучого, а особливо режисерів, все більше вражала природа озерного краю. За час підготовки до шоу вони встигли поїздити по всьому районі й побачити багато надзвичайно цікавих, мальовничих і неповторних місцин.«Зйомки запланували на вересень. Я відразу сказала, що тільки не 4 жовтня, у мене день народження – ювілей. Перший дубль вдався з другої спроби, а далі пішло як за сценарієм. Хоча, насправді, його для мене не було. Якщо чесно, то страшнувато, хвилювалася. Багато камер, дорогої техніки, та й не кожен день у шоу знімаюсь. На початку мене попередили, щоб говорила не задумуючись те, що перше спало на думку, не підбираючи слів. Щоб не вийшло награно, а так, як у повсякденному житті», – зізналася героїня тревел-шоу «Страва честі».Зйомки відбувалися два дні. Першою готувала «візитівку» – страву озерного краю, обов’язково із вугра, пані Люба. Звичайно, цей делікатес не часто доводиться побачити на столах місцевих жителів і навіть заможних відпочивальників. Привозного – будь ласка: його придбати не проблема, ще й в рази дешевше. А от щоб поласувати справжнім, озерним, потрібно і з керівництвом природного парку домовитися, і з рибалками, що й зробив Юрій Ковриженко, приїхавши у Шацьк.«Приготовлений вугор у горщику в печі – це страва відома чи не всім місцевим господиням, вона традиційна і банально проста. А от для гостей із столиці здалася дійсно шедевром. Я подумала, що потрібно здивувати ще чимось, щось незвичайне представити. От і зробила картоплю, теж у горщику в печі, але вже під кришкою із землі, зі «шкавалком» супер-мега солоного масла. Виготовив «аплікацію», саме так називаю оформлення страви, сам ведучий», – розповідає жінка.Наступного дня Юрій підготував пані Любі справжній сюрприз, на який чекала 35 років – оригінальний святковий стіл на її, а не чужий чи рідних, день народження. Звичайно, не обійшлось без найкращих подруг: Світлани Ризенко, Інни Шидловської, Віри Дядіної, Людмили Ошви, які й допомогли ведучому шоу його організувати. До речі, Людмила, дізнавшись про сюрприз для Люби, приїхала із Польщі, де зараз живе із сім’єю. Світлана ж мала чудову нагоду поспілкуватися із Ковриженком і допомогти йому приготувати незвичайний подарунок.«У день народження зателефонували подруги. Сказали, що дуже потрібно ввечері зустрітися на годинку. А я якраз готувалася до свята, щось пекла-варила. Погодилась, хотіла сама під’їхати, а вони ні – заберемо тебе. Привезли на саме місце, де чекав справжній сюрприз», – пригадує героїня травел-шоу.Юрій приготував вишукані ресторанні страви: пюре пряне з моркви під вугром, копченим із карамеллю, цукром і коньяком. Окрім цього, гриби смажені з м’ятою із хрусткою картопляною скоринкою згори та соус айоли з вареним часником. Такі смаколики, мабуть, мріють скуштувати всі, але все ж наші традиційні, як каже героїня, з «діда-прадіда» не поступаються їм ні смаком, ні оригінальністю.Після участі в кулінарному травел-шоу «Страва честі» у Люби побільшало хороших друзів. Знайомство з Іриною Руднєвською, яка відповідала за оформлення та подачу приготовлених страв, дало можливість взяти участь у майстер-класі з приготування трьох страв: салату з равликів, парфе на сльойоному тісті, профітролі з вершковим кремом. Навчання проходило у Києві.Зараз Любов Тагірова працює у літньому кафе «Чорничне» у Світязі на березі озера, де приготовлене нею парфе «йде на ура»! Наша вправна господиня нічим не поступається столичним профі, адже у кожну страву вкладає частинку душі й готує так, як для найрідніших людей.

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