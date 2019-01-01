Потяг «Ковель-Сарни» не курсуватиме декілька днів. РОЗКЛАД





Про це повідомили у прес-службі



«У зв`язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегоні Антонівка – Сарни впродовж 8-13 та 15-19 липня цього року не курсуватиме поїзд №6394/6319 сполученням Ковель – Сарни – Ковель», – йдеться у повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили про зміни руху потяга №6394/6319 сполученням Ковель – Сарни – Ковель.Про це повідомили у прес-службі Львівської залізниці «У зв`язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегоні Антонівка – Сарни впродовж 8-13 та 15-19 липня цього року не курсуватиме поїзд №6394/6319 сполученням Ковель – Сарни – Ковель», – йдеться у повідомленні.

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