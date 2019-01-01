Потяг «Ковель-Сарни» не курсуватиме декілька днів. РОЗКЛАД
Сьогодні, 09:42
Повідомили про зміни руху потяга №6394/6319 сполученням Ковель – Сарни – Ковель.
Про це повідомили у прес-службі Львівської залізниці.
«У зв`язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегоні Антонівка – Сарни впродовж 8-13 та 15-19 липня цього року не курсуватиме поїзд №6394/6319 сполученням Ковель – Сарни – Ковель», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі Львівської залізниці.
«У зв`язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегоні Антонівка – Сарни впродовж 8-13 та 15-19 липня цього року не курсуватиме поїзд №6394/6319 сполученням Ковель – Сарни – Ковель», – йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Заболоття»
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