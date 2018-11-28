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На Волині судитимуть підприємця, який підробив документи щодо ремонту військової будівлі

На Волині судитимуть підприємця, який підробив документи щодо ремонту військової будівлі
На Волині судитимуть підприємця, який заподіяв державі збитків на понад 500 тисяч гривень.

Встановлено, що восени 2018 року директор приватного підприємства підробив документи про проведений капітальний ремонт військової будівлі та військового містечка, - пише військова прокуратура Західного регіону України.

Зокрема, підприємець власноручно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про повне виконання замовлення, знаючи, що частина робіт відповідно до поданих актів взагалі не виконана, а саме: виготовлення міжповерхових перекриттів, сходів, покрівлі будівлі, демонтажу та монтажу вікон, дверей, тощо.

Таким чином підприємець завдав державі в особі Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління тяжкі наслідки на суму понад 500 тис. грн, які отримав з державного бюджету за начебто повністю проведений ремонт.

Також варто зазначити, що в червні 2019 року правопорушнику повідомили про підозру, обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровали до Луцького міськрайонного суду Волинської області для розгляду по суті, а заподіяна шкода державі повністю усунута в ході досудового розслідування.


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Теги: суд, підприємець
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