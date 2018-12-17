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За декілька метрів – велика парковка: у Луцьку автохами паркуються на газонах. ФОТО

За декілька метрів – велика парковка: у Луцьку автохами паркуються на газонах. ФОТО
У Луцьку муніципали штрафують автохамів, які паркують свої транспортні засоби на газонах.

Про це йдеться у прес-службі муніципалів у Facebook.

Десяток протоколів про адміністративне правопорушення,а саме: паркування транспортних засобів на зелених насадженнях в парку імені Лесі Українки, що є порушенням п.п. 2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька та ст. 152 КУпАП, склали інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

«Замість того, щоб припаркувати свій транспортний засіб через дорогу на великій парковці, за декілька десятків метрів від входу в парк, водії розміщують свої автомобілі прямо на газоні.

Штраф за вказане порушення – від 340 до 1360 грн», – йдеться у дописі.

За декілька метрів – велика парковка: у Луцьку автохами паркуються на газонах. ФОТО
За декілька метрів – велика парковка: у Луцьку автохами паркуються на газонах. ФОТО
За декілька метрів – велика парковка: у Луцьку автохами паркуються на газонах. ФОТО
За декілька метрів – велика парковка: у Луцьку автохами паркуються на газонах. ФОТО

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Теги: автохам, Луцьк
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