Під час полуденної спеки: птахи на Волині влаштували купання. ВІДЕО





Відео розмістили на сторінці нацпарку "Цуманська пуща" у Facebook.



"Під час полуденної спеки птахи використовують будь-яку можливість щоб освіжитись. В цьому відео ми зафіксували спільні водні процедури таких пташок: щиглик, плиска біла, горобець хатній, горобець польовий", - йдеться в описі.



Відео зняли у селі Клепачів Ківерцівського району 17 червня 2019 року.





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