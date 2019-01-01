Під час полуденної спеки: птахи на Волині влаштували купання. ВІДЕО
Сьогодні, 18:19
Показали, як птахи рятуються від спеки на Волині.
Відео розмістили на сторінці нацпарку "Цуманська пуща" у Facebook.
"Під час полуденної спеки птахи використовують будь-яку можливість щоб освіжитись. В цьому відео ми зафіксували спільні водні процедури таких пташок: щиглик, плиска біла, горобець хатній, горобець польовий", - йдеться в описі.
Відео зняли у селі Клепачів Ківерцівського району 17 червня 2019 року.
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Відео розмістили на сторінці нацпарку "Цуманська пуща" у Facebook.
"Під час полуденної спеки птахи використовують будь-яку можливість щоб освіжитись. В цьому відео ми зафіксували спільні водні процедури таких пташок: щиглик, плиска біла, горобець хатній, горобець польовий", - йдеться в описі.
Відео зняли у селі Клепачів Ківерцівського району 17 червня 2019 року.
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