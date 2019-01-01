Просто про складне: як вибрати якісні та функціональні душові двері*





Від якості та функціональності дверцят надалі залежить комфортність водних процедур.



Як говорять, душова кабіна починається з дверей, а отже, саме двері є одним з найважливіших компонентів її конструкції.



Якщо мова йде про збирання душової кабіни власними руками, то якісні душові двері для неї можна знайти за посиланням



На що саме варто звернути увагу, аби підібрати дійсно гарні дверцята для душової зони (кабіни, боксу чи ніші)?



• Виробник. Існує одне просте правило, якого варто дотримуватися в процесі облаштування ванної кімнати. В ідеалі вибрати комплектуючі для душової кабіни слід в межах асортименту одного виробника. Стінки від одного популярного бренду, змішувачі та лійки – від іншого, а душові дверцята – взагалі від маловідомої ТМ – це точно не найкраща ідея.

• Габарити. Розміри душових дверей мають відповідати габаритам душової кабіни, або «вписуватися» в спеціально відведений під них простір. Занадто великі двері для душової кабіни чи ніші (як і занадто маленькі) – це рішення, приречене на провал. У кращому випадку дверцята невідповідного розміру будуть спричиняти дискомфорт в процесі купання, у гіршому – взагалі приведуть до неможливості використання душу.

• Зовнішній вигляд. Мова йде про колір та тип вітражу, а також інші якісні характеристики душових дверей. Важливо, аби вони доповнювали загальну «композицію» душового простору, мали привабливий вигляд та вписувалися в інтер’єр ванної кімнати.

• Тип дверцят. Вибір можливий між розсувними та розпашними моделями. Перші ідеально підходять для невеликих санвузлів, оскільки дозволяють економити вільний простір. Другі можуть похвалитися стильним зовнішнім виглядом, гарними звукоізоляційними властивостями та високими показниками надійності.

• Спосіб монтажу. Типи кріплень, наявність ущільнювачів, особливості встановлення фурнітури, різноманітні протектори та інші компоненти – на все це слід звертати увагу в процесі вибору душових дверей.



Не варто забувати про ще один вагомий критерій – матеріали виготовлення. Важливо, аби двері були міцними, стійкими до механічних пошкоджень та захищеними від впливу високих температур і надмірної вологості повітряної маси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одна з найпоширеніших проблем у процесі встановлення душової кабіни чи створення великої душової ніші – це пошук якісних та ергономічних дверей.Від якості та функціональності дверцят надалі залежить комфортність водних процедур.Як говорять, душова кабіна починається з дверей, а отже, саме двері є одним з найважливіших компонентів її конструкції.Якщо мова йде про збирання душової кабіни власними руками, то якісні душові двері для неї можна знайти за посиланням https://domospa.ua/shop/dushevye-dveri/ На що саме варто звернути увагу, аби підібрати дійсно гарні дверцята для душової зони (кабіни, боксу чи ніші)?• Виробник. Існує одне просте правило, якого варто дотримуватися в процесі облаштування ванної кімнати. В ідеалі вибрати комплектуючі для душової кабіни слід в межах асортименту одного виробника. Стінки від одного популярного бренду, змішувачі та лійки – від іншого, а душові дверцята – взагалі від маловідомої ТМ – це точно не найкраща ідея.• Габарити. Розміри душових дверей мають відповідати габаритам душової кабіни, або «вписуватися» в спеціально відведений під них простір. Занадто великі двері для душової кабіни чи ніші (як і занадто маленькі) – це рішення, приречене на провал. У кращому випадку дверцята невідповідного розміру будуть спричиняти дискомфорт в процесі купання, у гіршому – взагалі приведуть до неможливості використання душу.• Зовнішній вигляд. Мова йде про колір та тип вітражу, а також інші якісні характеристики душових дверей. Важливо, аби вони доповнювали загальну «композицію» душового простору, мали привабливий вигляд та вписувалися в інтер’єр ванної кімнати.• Тип дверцят. Вибір можливий між розсувними та розпашними моделями. Перші ідеально підходять для невеликих санвузлів, оскільки дозволяють економити вільний простір. Другі можуть похвалитися стильним зовнішнім виглядом, гарними звукоізоляційними властивостями та високими показниками надійності.• Спосіб монтажу. Типи кріплень, наявність ущільнювачів, особливості встановлення фурнітури, різноманітні протектори та інші компоненти – на все це слід звертати увагу в процесі вибору душових дверей.Не варто забувати про ще один вагомий критерій – матеріали виготовлення. Важливо, аби двері були міцними, стійкими до механічних пошкоджень та захищеними від впливу високих температур і надмірної вологості повітряної маси.

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