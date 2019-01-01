Тернопільщину засипало рясним градом. ФОТО





Негода вирувала у Джурині, селах Жизномир та Трибухівці. Там град повністю вкрив землю сніжною ковдрою, - пише



Місцеві мешканці у соцмережах діляться світлинами й відео аномальної погоди.



Наразі інформації про постраждалих чи нанесену шкоду немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на зміну спеці прийшли дощі з градом. Зокрема, учора, 7 липня, на Тернопільщині в деяких районах випав рясний град.Негода вирувала у Джурині, селах Жизномир та Трибухівці. Там град повністю вкрив землю сніжною ковдрою, - пише ТСН Місцеві мешканці у соцмережах діляться світлинами й відео аномальної погоди.Наразі інформації про постраждалих чи нанесену шкоду немає.

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