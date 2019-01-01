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Тернопільщину засипало рясним градом. ФОТО

Тернопільщину засипало рясним градом. ФОТО
В Україні на зміну спеці прийшли дощі з градом. Зокрема, учора, 7 липня, на Тернопільщині в деяких районах випав рясний град.

Негода вирувала у Джурині, селах Жизномир та Трибухівці. Там град повністю вкрив землю сніжною ковдрою, - пише ТСН.

Місцеві мешканці у соцмережах діляться світлинами й відео аномальної погоди.

Наразі інформації про постраждалих чи нанесену шкоду немає.

Тернопільщину засипало рясним градом. ФОТО
Тернопільщину засипало рясним градом. ФОТО
Тернопільщину засипало рясним градом. ФОТО
Тернопільщину засипало рясним градом. ФОТО
Тернопільщину засипало рясним градом. ФОТО
Тернопільщину засипало рясним градом. ФОТО

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Теги: Тернопільщина, град
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