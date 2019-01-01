Тернопільщину засипало рясним градом. ФОТО
Сьогодні, 10:11
В Україні на зміну спеці прийшли дощі з градом. Зокрема, учора, 7 липня, на Тернопільщині в деяких районах випав рясний град.
Негода вирувала у Джурині, селах Жизномир та Трибухівці. Там град повністю вкрив землю сніжною ковдрою, - пише ТСН.
Місцеві мешканці у соцмережах діляться світлинами й відео аномальної погоди.
Наразі інформації про постраждалих чи нанесену шкоду немає.
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Негода вирувала у Джурині, селах Жизномир та Трибухівці. Там град повністю вкрив землю сніжною ковдрою, - пише ТСН.
Місцеві мешканці у соцмережах діляться світлинами й відео аномальної погоди.
Наразі інформації про постраждалих чи нанесену шкоду немає.
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