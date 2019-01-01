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Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО

Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
На Шацьких озерах гучно відгуляли свято Івана Купала.

Урочистості відбулися на пляжі озера Пісочне, 6 липня, – пише «Район. Шацьк».

Свято Купала давно не несе в сучасному світі того сенсу, який зародився ще в часи язичництва. Залишилися яскраві елементи обрядовості, співзвучні з природою озерного Шацького краю. Їх і використовують щороку працівники сфери культури, аби створити для земляків гарне літнє свято – з піснями, танцями, іграми і розвагами, віночками на воді і купальським вогнищем.

Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО


Під час святкування пляж озера Пісочне був переповнений відпочивальниками санаторію «Лісова пісня» і жителями району. Всі з нетерпінням очікували на традиційне театралізоване дійство «Ой на Івана, ой на Купала», організатором якого стало відділення культури здравниці.

Для гостей проводилися численні майстер-класи, відбувалися виставки-продажі виробів ручної роботи, до веселих розваг закликали дітвору атракціони. На свято прибули аматори сцени з закладів культури Шацького району, котрі веселили відвідувачів запальними купальськими піснями, гумором і танцювальними композиціями.

Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО


Найцікавіше почалося тоді, коли стемніло. До гостей припливли човнами герої купальських легенд і переказів: русалки, Мавка, Водяник, Лісовик. Їм і надали право запалити на березі озера купальське вогнище. Біля вогню розпочалися танці, хороводи, жарти, які тривали до пізньої ночі.



Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО
Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Івана Купала, Шацьк, озеро, традиції, Лісова пісня, Мавка, літо, Волинь
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