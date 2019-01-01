Сотні людей і величезне вогнище: як на Купала відтворювали язичницькі традиції у Шацьку. ФОТО. ВІДЕО





Урочистості відбулися на пляжі озера Пісочне, 6 липня, – пише



Свято Купала давно не несе в сучасному світі того сенсу, який зародився ще в часи язичництва. Залишилися яскраві елементи обрядовості, співзвучні з природою озерного Шацького краю. Їх і використовують щороку працівники сфери культури, аби створити для земляків гарне літнє свято – з піснями, танцями, іграми і розвагами, віночками на воді і купальським вогнищем.







Під час святкування пляж озера Пісочне був переповнений відпочивальниками санаторію «Лісова пісня» і жителями району. Всі з нетерпінням очікували на традиційне театралізоване дійство «Ой на Івана, ой на Купала», організатором якого стало відділення культури здравниці.



Для гостей проводилися численні майстер-класи, відбувалися виставки-продажі виробів ручної роботи, до веселих розваг закликали дітвору атракціони. На свято прибули аматори сцени з закладів культури Шацького району, котрі веселили відвідувачів запальними купальськими піснями, гумором і танцювальними композиціями.







Найцікавіше почалося тоді, коли стемніло. До гостей припливли човнами герої купальських легенд і переказів: русалки, Мавка, Водяник, Лісовик. Їм і надали право запалити на березі озера купальське вогнище. Біля вогню розпочалися танці, хороводи, жарти, які тривали до пізньої ночі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Шацьких озерах гучно відгуляли свято Івана Купала.Урочистості відбулися на пляжі озера Пісочне, 6 липня, – пише «Район. Шацьк» Свято Купала давно не несе в сучасному світі того сенсу, який зародився ще в часи язичництва. Залишилися яскраві елементи обрядовості, співзвучні з природою озерного Шацького краю. Їх і використовують щороку працівники сфери культури, аби створити для земляків гарне літнє свято – з піснями, танцями, іграми і розвагами, віночками на воді і купальським вогнищем.Під час святкування пляж озера Пісочне був переповнений відпочивальниками санаторію «Лісова пісня» і жителями району. Всі з нетерпінням очікували на традиційне театралізоване дійство «Ой на Івана, ой на Купала», організатором якого стало відділення культури здравниці.Для гостей проводилися численні майстер-класи, відбувалися виставки-продажі виробів ручної роботи, до веселих розваг закликали дітвору атракціони. На свято прибули аматори сцени з закладів культури Шацького району, котрі веселили відвідувачів запальними купальськими піснями, гумором і танцювальними композиціями.Найцікавіше почалося тоді, коли стемніло. До гостей припливли човнами герої купальських легенд і переказів: русалки, Мавка, Водяник, Лісовик. Їм і надали право запалити на березі озера купальське вогнище. Біля вогню розпочалися танці, хороводи, жарти, які тривали до пізньої ночі.

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