У луцькому РАЦСі нужденні можуть безкоштовно взяти речі та їжу





Про це розповіла начальник управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Луцької міської ради Ліна Галан, - пише «



«Це такий собі безкоштовний соціальний магазин, де ми надаємо допомогу людям, які є у нашому банку даних. Але дуже багато небайдужих лучан мають можливість принести туди речі. Ми єдине що просимо, щоб ті речі були попрасовані та цілі», – коментує Ліна Галан.



Зазначає, що найбільше діти потребують памперсів, продуктів харчування, не вистачає постелі, подушок, одягу, взуття, іграшок.



«Наше управління працює з кабінетом більше десяти років. Але останні два роки люди потребують більше. Якщо раніше вибирали, чи підходило, чи ні, то тепер беруть те, що є», – каже Ліна Галан.



У кабінеті є кнопка виклику. Працює він у понеділок, середу та п’ятницю. Хоча саму допомогу можна занести безпосередньо в управління.



Контейнери, де можна лишити речі, є також біля ЦНАПу та у Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку працює кабінет екстреної соціальної допомоги, куди лучани можуть віддати непотрібні для них речі для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Кабінет знаходиться у приміщенні РАЦСу.Про це розповіла начальник управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Луцької міської ради Ліна Галан, - пише « Конкурент ».«Це такий собі безкоштовний соціальний магазин, де ми надаємо допомогу людям, які є у нашому банку даних. Але дуже багато небайдужих лучан мають можливість принести туди речі. Ми єдине що просимо, щоб ті речі були попрасовані та цілі», – коментує Ліна Галан.Зазначає, що найбільше діти потребують памперсів, продуктів харчування, не вистачає постелі, подушок, одягу, взуття, іграшок.«Наше управління працює з кабінетом більше десяти років. Але останні два роки люди потребують більше. Якщо раніше вибирали, чи підходило, чи ні, то тепер беруть те, що є», – каже Ліна Галан.У кабінеті є кнопка виклику. Працює він у понеділок, середу та п’ятницю. Хоча саму допомогу можна занести безпосередньо в управління.Контейнери, де можна лишити речі, є також біля ЦНАПу та у Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука.

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